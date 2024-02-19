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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=51478 В шести казахстанских городах будет трудно дышать из-за ясной погоды в понедельникИсточник:

+++++Цитата:Вроде как до первого апреля ещё далеко...или у синоптиков от "Казгидромета" начались весеннее обострение? Как уверяют медики, повышение психической чувствительности в весенний период связано в основном с активизацией в организме гормональных процессов, направленных на воспроизведение потомства. Также на душевное равновесие влияет увеличение светового дня, повышение солнечной активности и авитаминоз. Врачи советуют готовиться к проблемам с психикой заранее. В частности, необходимо насыщать организм витаминами, принимать профилактические меры, соблюдать правильный режим и вести здоровый образ жизни.