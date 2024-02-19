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≡ В шести казахстанских городах будет трудно дышать из-за ясной погоды в понедельник
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48616
В шести казахстанских городах будет трудно дышать из-за ясной погоды в понедельник
Отправлено: 19.02.24 - 12:48
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Согласно данным синоптиков от "Казгидромета", 19 февраля ожидаются неблагоприятные метеорологические условия в отношении качества воздуха в шести городах Казахстана, в том числе в Костанае.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14146
Re: В шести казахстанских городах будет трудно дышать из-за...
Отправлено: 19.02.24 - 12:48
#1
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Короче почву готовят. Этот крестянин раз в год завёл свой драндулет. Поехал в город за мешком муки и детям купить новый рюкзак и школьную одежду А его остановит жол полициясы. и предьявит штраф на полтора ляма.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1649
Re: В шести казахстанских городах будет трудно дышать из-за...
Отправлено: 19.02.24 - 14:37
#2
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+++++Цитата:
В шести казахстанских городах будет трудно дышать из-за ясной погоды в понедельник

Источник:

Вроде как до первого апреля ещё далеко...или у синоптиков от "Казгидромета" начались весеннее обострение? Как уверяют медики, повышение психической чувствительности в весенний период связано в основном с активизацией в организме гормональных процессов, направленных на воспроизведение потомства. Также на душевное равновесие влияет увеличение светового дня, повышение солнечной активности и авитаминоз. Врачи советуют готовиться к проблемам с психикой заранее. В частности, необходимо насыщать организм витаминами, принимать профилактические меры, соблюдать правильный режим и вести здоровый образ жизни.
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Z
* ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
14
Re: В шести казахстанских городах будет трудно дышать из-за...
Отправлено: 19.02.24 - 18:50
#3
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блин три хромых автомобиля на всю область, ни одного завода, как при ссср, а дышать нечем! в деревнях 15 печек на угле, пол области на газе, что выдумываеть ерись? зачем? Дай Бог второго ВИСАРИОНОВИЧА. :-P
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