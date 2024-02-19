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≡ Костанаец пнул собаку так, что у нее на время отказали лапы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48616
Костанаец пнул собаку так, что у нее на время отказали лапы
Отправлено: 19.02.24 - 18:05
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Инцидент произошел вечером 15 февраля в одном из многоэтажных домов областного центра. Трое мужчин стояли в подъезде, когда с этажа сверху начали спускаться женщина с дочерью и йоркширским терьером.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1649
Re: Костанаец пнул собаку так, что у нее на время отказали лапы
Отправлено: 19.02.24 - 18:05
#1
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Цитата:
Как рассказали в департаменте полиции Костанайской области, собака побежала вперед и залаяла на мужчин.

Источник:


Если собака была без намордника то это нормальная реакция мужчин на самозащиту!
"Не знаю как в Лондоне, не была. Может там собака - друг человека. А у нас управдом - друг человека".)))
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1649
Re: Костанаец пнул собаку так, что у нее на время отказали лапы
Отправлено: 19.02.24 - 18:26
#2
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Йоркширский терьер,— порода декоративных собак, вроде как моська но своими непредсказуемыми действиями может напугать любого ребёнка однозначно..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35792
Re: Костанаец пнул собаку так, что у нее на время отказали лапы
Отправлено: 19.02.24 - 18:44
#3
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Я бы от неожиданности и по рефлексу тоже бы пнул бы пса, еще сильнее.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6690
Re: Костанаец пнул собаку так, что у нее на время отказали лапы
Отправлено: 19.02.24 - 19:27
#4
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Очень давно, когда я ещё своих детишек носил на шее, нас облаял пудель и пошел прочь. Всю ночь годовалая доча плакала, испугалась. Пришлось бежать к бабке, та отливала свечи и читала молитвы. Мне кажется ситуация вкрай наоборот,надо привлечь женщину с собакой что бы последняя никого не дала, а раз парниш пнул опасный источник, значит он испугался
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