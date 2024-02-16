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≡ Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48616
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 19:53
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Алексей Навальный умер в исправительной колонии "Полярный волк" в посёлке Харп. Об этом сообщает УФСИН. Причины смерти устанавливаются. Соратники Алексея Навального пока не подтверждают смерть политика. Адвокат Навального вылетел в колонию в Харп.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4360
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 19.02.24 - 18:24
#210
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Цитата:
Кушмурунец23:
что Навальный представлял угрозу для Путина?

А это собственно говоря не очень важно, у человека просто мстительный характер. Что Кара-Мурза , Яшин и остальные политзаключённые составляют какую то угрозу для Путина вместе взятые? На сегодняшний день Путин в России непобедим,одно только количество его поклонников в заштатном казахстанском городе Костанай уже показательно. Просто нужно всех врагов к ногтю, как Вит предлагает
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Кушмурунец23
* Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
589
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 19.02.24 - 20:38
#211
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Цитата:
111:
А теперь оказывается ты доволен, власти накормили, нет проблем. У тебя полный холодильник.

У меня и моей семьи во все времена был полный холодильник! Мы все честно трудились нормально учились. Не состояли в партиях не заигрывали с властью У нас совесть чиста И мы ни когда не молчали И это не на словах а в делах Посмотрите на мой сайт и на мой канал на ютубе! С 2011 года идет работа и все это открыто не скрываясь! При том что казалось бы что мне пенсионеру добиваться лучшей жизни для молодежи? Мне ведь дороги не нужны мне больше ходить нужно пешком И все остальное и дома что на болоте построили в Аулиеколе как бы тоже казалось не моя проблема и прочее Порой меня все происходящее у нас вполне устраивает Потому как для такого народа - такие же правители! Вот даже поэтой статье в НГ :lol: :lol: Сколько защитников Сисяна - не ожидал! Вот теперь Юлька будет продолжать и скоро опубликует доказательства Это при том что еще труп исследуют и не отдали. А она уже знает кто и как... Вот новая Тихановская! И новый политик России:lol: :lol: :lol: Мелочь пузатая... А народ за Путина и это общепризнанный факт! Это признат даже все враги России!
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