Re: Костанаец пнул собаку так, что у нее на время отказали лапы

Отправлено: - 19:27

Очень давно, когда я ещё своих детишек носил на шее, нас облаял пудель и пошел прочь. Всю ночь годовалая доча плакала, испугалась. Пришлось бежать к бабке, та отливала свечи и читала молитвы. Мне кажется ситуация вкрай наоборот,надо привлечь женщину с собакой что бы последняя никого не дала, а раз парниш пнул опасный источник, значит он испугался