НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Форумная эклектика
 
 
Страница 85 из 85«1...838485
Ответить Новый топик
Куратор темы: Маркс
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5029
Форумная эклектика
Отправлено: 11.02.24 - 10:14
#1261
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Доброе утро, желаю всем здоровья, позитива и удачного зимнего выходного дня!
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5029
Форумная эклектика
Отправлено: 12.02.24 - 07:57
#1262
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем доброго утра, здоровья, позитива и удачного дня!
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5029
Форумная эклектика
Отправлено: 13.02.24 - 19:52
#1263
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тимур Гафуров: Это по поводу выражения "Ну ты-то куда лезешь?"
Все комментаторы на сайте на равных правах. И ограничивать эти права может только администрация. Но никак не другие комментаторы.

Подробнее здесь:

Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5029
Форумная эклектика
Отправлено: 13.02.24 - 20:01
#1264
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5029
Форумная эклектика
Отправлено: 13.02.24 - 20:21
#1265
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5029
Форумная эклектика
Отправлено: 14.02.24 - 12:28
#1266
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5029
Форумная эклектика
Отправлено: 14.02.24 - 14:42
#1267
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потомки Рюриковичей, согласно высказываниям великого историка всех времён и народов, наверное принесут цивилизацию, нано технологии и заживут украинцы не хуже чем в Европах :lol: :lol: :lol: .

Подробнее здесь:

Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5029
Форумная эклектика
Отправлено: 16.02.24 - 10:19
#1268
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
maxsaf: Я вас никак не могу отучить его любить :lol:
Сделай доброе дело - откажись от использования русского языка, 8-)

Kairat stayer: Вот вы хлопец, удивляете с каждым разом, никто же не призывает славянам отказаться от заимствованных тюркских слов. Песни спивают (поют) употребляя слова атаман (тюркское слово), есаул (иранско-тюркские корни), часто употребляют слова имеющие тюркские корни буран, казначей, казна, ярлык, кабала, курган, басурман (иноверец, иноземец), шалаш и.т.д.

Подробнее здесь:

Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5029
Форумная эклектика
Отправлено: 17.02.24 - 11:23
#1269
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
maxsaf: А никто не задумывался, что у Навального могли быть и другие враги, по его деятельности в ФБК? Кто-то возможно даже отсидел и приобрел вдобавок к награбленному серьезные связи в узких кругах. А может даже до сих пор сидит где-то рядом, точа зуб.

Kairat stayer: Происки врагов зачем извне искать? А.А.Навального ранее преследовали по политическим мотивам, когда отравили лечили в Германии, вернулся посадили. Каждый человек хочет лучшей жизни для себя и своих детей, вот вы же за три девять земель уехали, а частичкой души, мыслями остались у нас. Он же всегда ратовал за свободу, равенство и лучшую жизнь российского народа. Сейчас конечно федеральные каналы РФ будут вещать одно, европейские другое.

Vit: Россия как не когда хорошо живёт. Приняла в свой дом пол Таджикистана. Узбекистана Строится, развивается. Да и много наших с Казахстана там работают. Тот же Абайка. Непонятно то-ли есть кв в Челябинске или мечтает там купить.

Kairat stayer: Виталий, погорим в конце текущего года, пока в фонде национального благосостояния деньги есть, в основном июнях и золотом. Хотя на этот год скорее всего хватит залатать дыры. В начале СВО 300 миллиардов долларов США арестовали, но это для великих россиян не деньги и Америке скоро же кирдык будет! :-o :-o :-o

Подробнее здесь:

Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5029
Форумная эклектика
Отправлено: 19.02.24 - 07:38
#1270
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Привет, хеллоу, бонжур, ассалаумагалейкум, гутен морген друзья, всем мира, добра и хорошего настроения, держитесь, скоро весна!🌸🌸🌸
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5029
Форумная эклектика
Отправлено: 19.02.24 - 18:04
#1271
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
maxsaf: То, что сейчас происходит - тоже казалось маловероятным, по началу. Я рассуждаю так - будь у меня проигранная война, и на моем рабочем столе лежал бы пистолет с одной пулей, для себя, типа как у Гитлера было - я бы пожалуй, "на дорожку", какую нибудь красную кнопку нажал бы, раз терять все равно больше нечего. Нам крупно повезло - у Гитлера такой кнопки не было.

saba: У него было химическое оружие, которое он так и не решился применить.

Kairat stayer: Вы можете бесконечно и очень много рассуждать, думать и пугать как Д.А.Медведев, при этом у него нет ядерного чемоданчика, как и у вас. В России три ядерных чемоданчика (основные и резервные) находятся у Президента, Министра обороны и начальника Генерального штаба. Даже если страна будет в тупике, у них ясное сознание же и будут думать о последствиях.

Ниже по ссылке заметка от 11.01.2024 года, где заместитель секретаря Совета безопасности России Д.А.Медведев предостерег Украину от обстрела дальнобойными ракетами пусковых установок в России. Медведев утверждает, что это может повлечь за собой применение Россией ядерного оружия. Посмотрим в ближайшее время будет ли Украина уничтожать на территории РФ пусковые установки или нет. Следует отметить, что эффективнее уничтожать пусковые установки, чем перехватывать ракеты.

Подробнее здесь:

Профайл
Страница 85 из 85«1...838485
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: таноми52

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS