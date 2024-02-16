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Интервью президента России Владимира Путина американскому политическому обозревателю Такеру Карлсону состоялось 6 февраля 2024 года. Премьера состоялась 8 февраля 2024 года на потоковом сервисе Карлсона Tucker Carlson Network и в социальной сетиБолее 200 миллионов просмотров только за пару дней на канале X А в общем уже почти два миллиарда по всем каналам и сетям!А 15 февраля ВВ Путин дал интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину еще более нашумевшее! И тут баццццц, нам рассказывают что .утин "убивает Сисяна!16 февраля от внезапной остановки сердца, предположительно вызванной тромбоэмболией, умер оппозиционер Алексей НавальныйЕго на момент смерти все забыли и на него забили а тут "вовремя" .утин его убиваетИ опять явно это "новичок"? Нет не кирпич на голову упал и не какой-то там зэка по башке дал... А главное как вовремя, да?Они его породили - они его и ...