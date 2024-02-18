"Это наше право - скорбеть по человеку" - Стихийный мемориал памяти Алексея Навального дважды создали жители Костаная
Отправлено: 18.02.24 - 12:48
16 февраля главной мировой новостью стало сообщение о смерти российского политика Алексея Навального. В тот же день в сотнях городах по всему миру появились стихийные мемориалы памяти Навального. В Казахстане мероприятия прошли в Алматы и Астане, а в Костанае люди несли цветы к памятнику жертвам политических репрессий в парке Победы. Читать новость
111: По моему ты опять врешь.. Прям закрыла границы?
Ну они были наглухо закрыты. Щас Там на определённых условиях открыты. Но там надо за месяц вперёд записаться. Теперь смотри. Фото и видео я немогу скинуть просто на слово поверь. Я стою на паркинге. Рядом стоит украинец. Подъезжает транспортная полиция. Угодай к кому он подошёл? Меня стороной обошёл за то весь мозг вынес украинцу забрал доки и отправил на ремонт. Короче они "друзья" там причина ремонта детская была. Чистая докопушка произошла.
Да емое. Ну ты ж любитель ссылок покопайся. Да че долеко ходить. Я месяц прожил в Польше из за причины закрытие границ. Я там чуть не женился) Я об этом писал летом . Были закрыты границы. полазь в инете.
Дантист: Ну не надо прикидываться. А то вы не знаете, что это соседнее государство стало орудием Запада в борьбе против России.
Остановитесь, пропустите Хватит глупости болтать Лопе де Вега. Собака на сене. Я ничего , абсолютно об этом не знаю, слышал только голословные измышления Путина по телевизору. Я верю фактам, неоднократно говорил , что пересечение границ суверенного государства, вооружёнными силами другого государства называется агрессией. А захват части территории другого государства является оккупацией либо аннексией, при попытке легитимизации.
saba: Цитата: Vit: По сути государство борется за свое существование. Разве? А мне казалось что за уничтожение соседнего, во всяком случае боевые действия идут не на территории России, а на территории сопредельного государства
Но тут предыдущий оратор прав. РФ борется за свое будущее. Попробую покороче. На Западе всерьез рассматривается доктрина безъядерной войны, то есть поражение военной инфраструктуры враждебного государства (в данном случае РФ), обычными средствами. То есть удар обычными зарядами по всем военным объектам государства, без применения ядерного оружия. Что отсюда вытекает?. Если по РФ нанесли ракетно-бомбовый удар по всем объектам, в том числе и носителям ядерного оружия, то РФ какбэ по джентльменским правилам не должна отвечать ядерным ударом в ответ. Дьявол скрывается в этом джентльменском соглашении. По факту Запад превосходит РФ как по количеству, так и по качеству обычного вооружения. Все мы помним, как с с десяток Хаймарсов заставили уйти армию РФ с правого на левый берег Днепра, и оставить Херсон. Потому что Хаймарсы беспрерывно и точно обстреливали тыловую инфраструктуру армии РФ. Теперь представьте, что вдоль границы РФ, стоят 1000-2000 Хаймарсов и другой натовской высокоточной техники, они снесут всю военную инфраструктуру РФ вплоть до Урала и дальше. И как РФ с этим жить, имея нож под боком. Только Польша заказала 500 Хаймарсов, для чего? Для того, чтобы одним залпом снести Калининград и Белоруссию. Поэтому РФ нужна внеблоковая Украина или лучше сателлит. По теме: сторонники Навального - дешевый вариант решения проблемы по названием Россия.
saba: Иноагент по разным законам разных стран,это не одно и то же. Очень не доверяю маханию шашкой, как только против власти так сразу агент ЦРУ и МИ 6, а также БНД и ещё можно кого нибудь приплести, например Моссад.
Ну да , ну да. Вспомним историю с М.Бутиной. Телка поработала помощником сенатора в РФ, потом махнула в штаты. Там покрутилась пару лет, обзавелась телефонами пары политиков и присела на 18 месяцев, хотя могла присесть на 5-ку годков. Она признанный иноагент. И сравним с Навальным который с 10 года на учебе в штатах, окончил там курсы, как трепать нервы власти и пить кровь. Вот представим кого-то из американцев, окончившим подобные курсы в РФ и отправившемуся в штаты. Да его бы с борта самолета отправили в застенки. Вспомним кучу деятелей РФ, кого постигла печальная участь на Западе, кто-то повесился, кого то негры замочили, кто-то просто пропал - список немаленький. Остальные, чтобы не пропасть, исправно поносят бывшую Родину - таков удел тридцатисеребряников. Вот интересно кого-нить замочили в РФ из перебравшихся западников? Бутину закрыли за месяц до встречи Трампа с Путиным, Навального терпели больше 10 лет. Не припомню, чтобы РФ прям требовала освободить кого-то из своих граждан, обещая кары и санкции. За посаженного Навального разве что только Андорра не угрожала РФ санкциями и последствиями. А так весь Запад отметился. Закон недавно принят и он очень мягкий. Как то так. Про махание шашкой. Курсы которые окончил Навальный курирует Центральное Интеллигентное Агенство, Певчих активно сотрудничает с Милитари интеллигентами -6, клиника Шарите и агенты БНД...
Закон РФ в части применения самый жёсткий в мире. Про з/п Навального в США вроде как у него давно в качестве З/п тюремная баланда, а все остальные Ваши доводы похожи на то, что как говорят, ну все же знают. Из того же разряда, что сначала все пропагандисты кричали, что Галкин получает финансирование из Украины. а потом дружно стали скорбеть, как ему там плохо живётся и как он там последний бублик без мака доедает.
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