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saba:

Цитата: Vit: По сути государство борется за свое существование. Разве? А мне казалось что за уничтожение соседнего, во всяком случае боевые действия идут не на территории России, а на территории сопредельного государства

Цитата:Но тут предыдущий оратор прав. РФ борется за свое будущее. Попробую покороче. На Западе всерьез рассматривается доктрина безъядерной войны, то есть поражение военной инфраструктуры враждебного государства (в данном случае РФ), обычными средствами. То есть удар обычными зарядами по всем военным объектам государства, без применения ядерного оружия. Что отсюда вытекает?. Если по РФ нанесли ракетно-бомбовый удар по всем объектам, в том числе и носителям ядерного оружия, то РФ какбэ по джентльменским правилам не должна отвечать ядерным ударом в ответ. Дьявол скрывается в этом джентльменском соглашении. По факту Запад превосходит РФ как по количеству, так и по качеству обычного вооружения.Все мы помним, как с с десяток Хаймарсов заставили уйти армию РФ с правого на левый берег Днепра, и оставить Херсон. Потому что Хаймарсы беспрерывно и точно обстреливали тыловую инфраструктуру армии РФ.Теперь представьте, что вдоль границы РФ, стоят 1000-2000 Хаймарсов и другой натовской высокоточной техники, они снесут всю военную инфраструктуру РФ вплоть до Урала и дальше. И как РФ с этим жить, имея нож под боком. Только Польша заказала 500 Хаймарсов, для чего? Для того, чтобы одним залпом снести Калининград и Белоруссию.Поэтому РФ нужна внеблоковая Украина или лучше сателлит.По теме: сторонники Навального - дешевый вариант решения проблемы по названием Россия.