НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Это наше право - скорбеть по человеку" - Стихийный мемориал памяти Алексея Навального дважды создали жители Костаная
 
 
Страница 5 из 5«1...345
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48614
"Это наше право - скорбеть по человеку" - Стихийный мемориал памяти Алексея Навального дважды создали жители Костаная
Отправлено: 18.02.24 - 12:48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
16 февраля главной мировой новостью стало сообщение о смерти российского политика Алексея Навального. В тот же день в сотнях городах по всему миру появились стихийные мемориалы памяти Навального. В Казахстане мероприятия прошли в Алматы и Астане, а в Костанае люди несли цветы к памятнику жертвам политических репрессий в парке Победы.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35788
"Это наше право - скорбеть по человеку" - Стихийный мемориал памяти Алексея Навального дважды создали жители Костаная
Отправлено: 19.02.24 - 10:37
#60
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шевчук в Ацтане, о Навальном


Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14144
"Это наше право - скорбеть по человеку" - Стихийный мемориал памяти Алексея Навального дважды создали жители Костаная
Отправлено: 19.02.24 - 10:41
#61
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
По моему ты опять врешь.. Прям закрыла границы?

Ну они были наглухо закрыты. Щас Там на определённых условиях открыты. Но там надо за месяц вперёд записаться. Теперь смотри. Фото и видео я немогу скинуть просто на слово поверь. Я стою на паркинге. Рядом стоит украинец. Подъезжает транспортная полиция. Угодай к кому он подошёл? Меня стороной обошёл за то весь мозг вынес украинцу забрал доки и отправил на ремонт. Короче они "друзья" там причина ремонта детская была. Чистая докопушка произошла.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14144
"Это наше право - скорбеть по человеку" - Стихийный мемориал памяти Алексея Навального дважды создали жители Костаная
Отправлено: 19.02.24 - 10:44
#62
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

Короче там нету дружбы. Там бешаная ненависть.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35788
"Это наше право - скорбеть по человеку" - Стихийный мемориал памяти Алексея Навального дважды создали жители Костаная
Отправлено: 19.02.24 - 10:47
#63
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Ну они были наглухо закрыты.

Да не верю.
Можно ссылку, а не просто какие то рассказы?
Что ни одного человека не пропускали, ни одно авто, где всех разворачивали и тд..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35788
"Это наше право - скорбеть по человеку" - Стихийный мемориал памяти Алексея Навального дважды создали жители Костаная
Отправлено: 19.02.24 - 10:49
#64
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Короче там нету дружбы.

Ты тут ненавидишь тех, кто встал против повышения цен у себя в стране.
Что же говорить о разных странах, тех же украинцев ты мечтаешь чтоб перебили..

[Исправлено: 111, 19.02.2024 - 10:50]
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14144
"Это наше право - скорбеть по человеку" - Стихийный мемориал памяти Алексея Навального дважды создали жители Костаная
Отправлено: 19.02.24 - 10:52
#65
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111: Да не верю.
Да емое. Ну ты ж любитель ссылок покопайся. Да че долеко ходить. Я месяц прожил в Польше из за причины закрытие границ. Я там чуть не женился) Я об этом писал летом . Были закрыты границы. полазь в инете.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14144
"Это наше право - скорбеть по человеку" - Стихийный мемориал памяти Алексея Навального дважды создали жители Костаная
Отправлено: 19.02.24 - 10:54
#66
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ты тут ненавидишь тех,

Глупости не пиши. Я всех люблю. Уважаю. Читаю. Вы все моя семья. Иначе бы удалился бы давно.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2066
"Это наше право - скорбеть по человеку" - Стихийный мемориал памяти Алексея Навального дважды создали жители Костаная
Отправлено: 19.02.24 - 11:01
#67
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отклонение от темы статьи вижу я. Далее удалять будем.
Профайл Посетить вебсайт
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4355
Re: "Это наше право - скорбеть по человеку" -...
Отправлено: 19.02.24 - 11:21
#68
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Ну не надо прикидываться. А то вы не знаете, что это соседнее государство стало орудием Запада в борьбе против России.

Остановитесь, пропустите
Хватит глупости болтать
Лопе де Вега. Собака на сене.
Я ничего , абсолютно об этом не знаю, слышал только голословные измышления Путина по телевизору. Я верю фактам, неоднократно говорил , что пересечение границ суверенного государства, вооружёнными силами другого государства называется агрессией. А захват части территории другого государства является оккупацией либо аннексией, при попытке легитимизации.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35788
"Это наше право - скорбеть по человеку" - Стихийный мемориал памяти Алексея Навального дважды создали жители Костаная
Отправлено: 19.02.24 - 12:44
#69
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Радость зет патриотов России, они ликуют и поют, что русские не зет патриоты подыхают..



Оторвался тромб поют они!
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
75
Re: "Это наше право - скорбеть по человеку" -...
Отправлено: 19.02.24 - 12:44
#70
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Цитата: Vit: По сути государство борется за свое существование. Разве? А мне казалось что за уничтожение соседнего, во всяком случае боевые действия идут не на территории России, а на территории сопредельного государства


Но тут предыдущий оратор прав. РФ борется за свое будущее. Попробую покороче. На Западе всерьез рассматривается доктрина безъядерной войны, то есть поражение военной инфраструктуры враждебного государства (в данном случае РФ), обычными средствами. То есть удар обычными зарядами по всем военным объектам государства, без применения ядерного оружия. Что отсюда вытекает?. Если по РФ нанесли ракетно-бомбовый удар по всем объектам, в том числе и носителям ядерного оружия, то РФ какбэ по джентльменским правилам не должна отвечать ядерным ударом в ответ. Дьявол скрывается в этом джентльменском соглашении. По факту Запад превосходит РФ как по количеству, так и по качеству обычного вооружения.
Все мы помним, как с с десяток Хаймарсов заставили уйти армию РФ с правого на левый берег Днепра, и оставить Херсон. Потому что Хаймарсы беспрерывно и точно обстреливали тыловую инфраструктуру армии РФ.
Теперь представьте, что вдоль границы РФ, стоят 1000-2000 Хаймарсов и другой натовской высокоточной техники, они снесут всю военную инфраструктуру РФ вплоть до Урала и дальше. И как РФ с этим жить, имея нож под боком. Только Польша заказала 500 Хаймарсов, для чего? Для того, чтобы одним залпом снести Калининград и Белоруссию.
Поэтому РФ нужна внеблоковая Украина или лучше сателлит.
По теме: сторонники Навального - дешевый вариант решения проблемы по названием Россия.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35788
"Это наше право - скорбеть по человеку" - Стихийный мемориал памяти Алексея Навального дважды создали жители Костаная
Отправлено: 19.02.24 - 13:13
#71
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мертвого Навального Путин боится больше всего сейчас..


Профайл
юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3284
Re: "Это наше право - скорбеть по человеку" -...
Отправлено: 19.02.24 - 13:49
#72
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
mks2703:
олько Польша заказала 500 Хаймарсов, для чего? Для того, чтобы одним залпом снести Калининград и Белоруссию. Поэтому РФ нужна внеблоковая Украина или лучше сателлит.

Была Финляндия нейтральной, стала страной НАТО. С территории Финлядии время подлета ракет куда меньше :))
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
75
Re: "Это наше право - скорбеть по человеку" -...
Отправлено: 19.02.24 - 14:05
#73
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Иноагент по разным законам разных стран,это не одно и то же. Очень не доверяю маханию шашкой, как только против власти так сразу агент ЦРУ и МИ 6, а также БНД и ещё можно кого нибудь приплести, например Моссад.


Ну да , ну да. Вспомним историю с М.Бутиной. Телка поработала помощником сенатора в РФ, потом махнула в штаты. Там покрутилась пару лет, обзавелась телефонами пары политиков и присела на 18 месяцев, хотя могла присесть на 5-ку годков. Она признанный иноагент. И сравним с Навальным который с 10 года на учебе в штатах, окончил там курсы, как трепать нервы власти и пить кровь. Вот представим кого-то из американцев, окончившим подобные курсы в РФ и отправившемуся в штаты. Да его бы с борта самолета отправили в застенки. Вспомним кучу деятелей РФ, кого постигла печальная участь на Западе, кто-то повесился, кого то негры замочили, кто-то просто пропал - список немаленький. Остальные, чтобы не пропасть, исправно поносят бывшую Родину - таков удел тридцатисеребряников. Вот интересно кого-нить замочили в РФ из перебравшихся западников? Бутину закрыли за месяц до встречи Трампа с Путиным, Навального терпели больше 10 лет.
Не припомню, чтобы РФ прям требовала освободить кого-то из своих граждан, обещая кары и санкции. За посаженного Навального разве что только Андорра не угрожала РФ санкциями и последствиями. А так весь Запад отметился.
Закон недавно принят и он очень мягкий. Как то так.
Про махание шашкой. Курсы которые окончил Навальный курирует Центральное Интеллигентное Агенство, Певчих активно сотрудничает с Милитари интеллигентами -6, клиника Шарите и агенты БНД...
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4355
Re: "Это наше право - скорбеть по человеку" -...
Отправлено: 19.02.24 - 16:42
#74
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
mks2703:
Закон недавно принят и он очень мягкий.

Закон РФ в части применения самый жёсткий в мире. Про з/п Навального в США вроде как у него давно в качестве З/п тюремная баланда, а все остальные Ваши доводы похожи на то, что как говорят, ну все же знают. Из того же разряда, что сначала все пропагандисты кричали, что Галкин получает финансирование из Украины. а потом дружно стали скорбеть, как ему там плохо живётся и как он там последний бублик без мака доедает.
Профайл
Страница 5 из 5«1...345
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 48, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 46
Зарегистрированные пользователи: Skeptic, saba

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS