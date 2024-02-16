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≡ Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48614
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 19:53
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Алексей Навальный умер в исправительной колонии "Полярный волк" в посёлке Харп. Об этом сообщает УФСИН. Причины смерти устанавливаются. Соратники Алексея Навального пока не подтверждают смерть политика. Адвокат Навального вылетел в колонию в Харп.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1647
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 19.02.24 - 03:59
#195
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Юрий Шевчук посвятил песню «Свобода» Алексею Навальному на концерте в Астане! уже на YouTube
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
586
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 19.02.24 - 16:32
#196
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Интервью президента России Владимира Путина американскому политическому обозревателю Такеру Карлсону состоялось 6 февраля 2024 года. Премьера состоялась 8 февраля 2024 года на потоковом сервисе Карлсона Tucker Carlson Network и в социальной сети
Более 200 миллионов просмотров только за пару дней на канале X А в общем уже почти два миллиарда по всем каналам и сетям!
А 15 февраля ВВ Путин дал интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину еще более нашумевшее! И тут баццццц, нам рассказывают что .утин "убивает Сисяна!
16 февраля от внезапной остановки сердца, предположительно вызванной тромбоэмболией, умер оппозиционер Алексей Навальный
Его на момент смерти все забыли и на него забили а тут "вовремя" .утин его убивает 8-) 8-) 8-)
И опять явно это "новичок"? Нет не кирпич на голову упал и не какой-то там зэка по башке дал... А главное как вовремя, да?
Они его породили - они его и ...
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1286
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 19.02.24 - 16:39
#197
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Цитата:
abaika95:
Путин бы его не судил и не травил

до сих пор верите, что он его травил?) вроде всегда позиционировали себя как достаточно умного человека)
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4355
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 19.02.24 - 16:48
#198
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Цитата:
lavprof:

А я знаете ли верю, в отравление, тем более следы яда были выявлены в Германии, да и выводы доморощенных экспертов, как то притянуты за уши. Колония строгого режима, откуда в ней американские агенты , для того чтобы вовремя убить?
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4355
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 19.02.24 - 16:56
#199
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Цитата:
ACROS:
вышли в результате сделок с властью

Сомнительная сделка 11 лет в тюрьме. У обоих дети были маленькие, выросли без отцов.
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