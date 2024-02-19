Отправлено: - 13:45

На этой неделе акимат объявляет субботник по вывозу снега из города. Должны активизироваться и предприниматели, и бюджетные организации, а также ОСИ и ПКСК. В районах, которые весной часто подтапливает, жителей просят выносить снег за пределы дворов, чтобы подрядчики могли его вывезти.