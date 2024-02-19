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≡ Вопрос об использовании Гагаринского полигона для вывоза снега должны срочно решить в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48614
Вопрос об использовании Гагаринского полигона для вывоза снега должны срочно решить в Костанае
Отправлено: 19.02.24 - 13:45
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На этой неделе акимат объявляет субботник по вывозу снега из города. Должны активизироваться и предприниматели, и бюджетные организации, а также ОСИ и ПКСК. В районах, которые весной часто подтапливает, жителей просят выносить снег за пределы дворов, чтобы подрядчики могли его вывезти.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9738
Re: Вопрос об использовании Гагаринского полигона для вывоза...
Отправлено: 19.02.24 - 13:45
#1
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Цитата:
Химию мы не используем в городе, просто соль. Думаю, ничего страшного

Источник:

Грязный снег,с улиц города,с маслом, солярой и бензином вывалить возле Тобола :-o
Профайл
юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3284
Вопрос об использовании Гагаринского полигона для вывоза снега должны срочно решить в Костанае
Отправлено: 19.02.24 - 13:52
#2
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Цитата:
Добринцофф:
Грязный снег,с улиц города,с маслом, солярой и бензином вывалить возле Тобола

утечет всё в Курган :))
Профайл
к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
177
Re: Вопрос об использовании Гагаринского полигона для вывоза...
Отправлено: 19.02.24 - 16:30
#3
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Цитата:
юля елиссева:
утечет всё в Курган :))


предваритально угробив всю местную фауну в реке
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