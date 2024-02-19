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≡ Впервые в Костанае будут обустраивать проекционные пешеходные переходы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48614
Впервые в Костанае будут обустраивать проекционные пешеходные переходы
Отправлено: 19.02.24 - 15:44
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Проекционная дорожная разметка дополняет традиционную, либо является ее альтернативой. Такая разметка не сотрется со временем, хорошо заметна в темное время суток при любой погоде, не скроется под снегом и наледью.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1202
Re: Впервые в Костанае будут обустраивать проекционные...
Отправлено: 19.02.24 - 15:44
#1
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Прям в Казахстане, да ещё впервые. А ничего, что в Рудном они уже почти год работают!
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