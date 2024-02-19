Отправлено: - 14:20

saba:

А мне интересно где такой бред для детсада пишут, подскажи,хоть посмотрю. Все гордятся что не смотрят телевизор, но там такого нет!

Цитата:Кстати даСкиньте кто откуда информацию черпает по той или иной стороне конфликта,ради объективности проверимпо Украине читаю Шария и телеграм канал Резидент (может он российский но пока там такие инсайды всплывают что этот российский шпион очень высоко сидит)По России живой гвоздь (бывшее эхо) и новую газетуО делах в США русский перевод Нью-Йорк Таймс и Вашингтон пост