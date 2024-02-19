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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14144
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.02.24 - 13:59
#1696
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Цитата:
111:

Да не буду я не кого трогать. Сил. Много. Убить кого то мне действительно физически хватит. В любом конфликте будет бой до крови. Скорей всего до Цитата:
111:
Да не буду я не кого трогать. Сил. Много. Убить кого то мне действительно духа не хватит. В любом конфликте будет бой до крови. Скорей всего до смерти. Мне бог дал силы и сказал используй ею как мужчина. Не трогай слабых. Не трогай тех кто глуб. Учи их пос авь на путь истины. Например тебя. Я хоть раз совет сказал плохой?. Мне бог дал силы и сказал используй ею как мужчина. Не трогай слабых. Не трогай тех кто глуб. Учи их пос авь на путь истины. Например тебя. Я хоть раз совет сказал плохой?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15101
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.02.24 - 14:20
#1697
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Цитата:
saba:
А мне интересно где такой бред для детсада пишут, подскажи,хоть посмотрю. Все гордятся что не смотрят телевизор, но там такого нет!

Кстати да

Скиньте кто откуда информацию черпает по той или иной стороне конфликта,ради объективности проверим

по Украине читаю Шария и телеграм канал Резидент (может он российский но пока там такие инсайды всплывают что этот российский шпион очень высоко сидит)
По России живой гвоздь (бывшее эхо) и новую газету
О делах в США русский перевод Нью-Йорк Таймс и Вашингтон пост
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35788
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.02.24 - 14:37
#1698
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Цитата:
abaika95:
Скиньте кто откуда информацию

О, у меня тут

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35788
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.02.24 - 14:38
#1699
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И тут



[Исправлено: 111, 19.02.2024 - 14:40]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35788
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.02.24 - 14:42
#1700
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И тут



Интересно, запрещенного нет ничего?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35788
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.02.24 - 14:43
#1701
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И тут еще

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35788
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.02.24 - 14:52
#1702
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Из патриотических Файтербомбер , там профи летчик держит канал, и Рыбарь, ну он так себе, отпишусь

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35788
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.02.24 - 14:59
#1703
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В ютубе вообще каша, ну плов, майка наки смотрю, Казанцева иногда, от Фейгина пора отписываться, да еще каких то левых там полно, ребенка каналы, когда его сотка садится

screen shot in windows
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35788
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.02.24 - 15:01
#1704
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Наки отдельно не смотрю, только когда в связке с Русланом Левиевым, а так у Майкла или Майка , когда он один, все красочно и сочно больно..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35788
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.02.24 - 15:12
#1705
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Стриптиз жен мужей СВО, только не понял, это после их, мужей кончины или когда они на войне?

image url host
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22005
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.02.24 - 16:51
#1706
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Цитата:
Kairat stayer:
Вам от гопничества следует отходит, типа весь мир в труху, мало ли что говорит Д.А.Медведев, у элиты и олигархов дети на Западе и США проживают. Выше же отметил сработает система раннего оповещения и разнесут любого противника, в считанные часы.

То, что сейчас происходит - тоже казалось маловероятным, по началу. Я рассуждаю так - будь у меня проигранная война, и на моем рабочем столе лежал бы пистолет с одной пулей, для себя, типа как у Гитлера было - я бы пожалуй, "на дорожку", какую нибудь красную кнопку нажал бы, раз терять все равно больше нечего. Нам крупно повезло - у Гитлера такой кнопки не было.
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