Да не буду я не кого трогать. Сил. Много. Убить кого то мне действительно физически хватит. В любом конфликте будет бой до крови. Скорей всего до Цитата:
111:
Да не буду я не кого трогать. Сил. Много. Убить кого то мне действительно духа не хватит. В любом конфликте будет бой до крови. Скорей всего до смерти. Мне бог дал силы и сказал используй ею как мужчина. Не трогай слабых. Не трогай тех кто глуб. Учи их пос авь на путь истины. Например тебя. Я хоть раз совет сказал плохой?. Мне бог дал силы и сказал используй ею как мужчина. Не трогай слабых. Не трогай тех кто глуб. Учи их пос авь на путь истины. Например тебя. Я хоть раз совет сказал плохой?
saba: А мне интересно где такой бред для детсада пишут, подскажи,хоть посмотрю. Все гордятся что не смотрят телевизор, но там такого нет!
Кстати да
Скиньте кто откуда информацию черпает по той или иной стороне конфликта,ради объективности проверим
по Украине читаю Шария и телеграм канал Резидент (может он российский но пока там такие инсайды всплывают что этот российский шпион очень высоко сидит) По России живой гвоздь (бывшее эхо) и новую газету О делах в США русский перевод Нью-Йорк Таймс и Вашингтон пост
Kairat stayer: Вам от гопничества следует отходит, типа весь мир в труху, мало ли что говорит Д.А.Медведев, у элиты и олигархов дети на Западе и США проживают. Выше же отметил сработает система раннего оповещения и разнесут любого противника, в считанные часы.
То, что сейчас происходит - тоже казалось маловероятным, по началу. Я рассуждаю так - будь у меня проигранная война, и на моем рабочем столе лежал бы пистолет с одной пулей, для себя, типа как у Гитлера было - я бы пожалуй, "на дорожку", какую нибудь красную кнопку нажал бы, раз терять все равно больше нечего. Нам крупно повезло - у Гитлера такой кнопки не было.
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать