Отправлено: - 11:16

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Что то не вижу особой радости, что разрушили наконец русский город Авдеевку, всех русских убили и наконец захватили эти руины..

Цитата:штатная пропагандистка МОРФ на форуме-змея радовалась вродену она всему радуетсядетей в киеве разорветбабушку в одессе убьютсемью в харькове завалит обломками ей все радостьплевать ей что это даже не ненавистные ей унтерменши украинцы а этнические русские которых россия освобождаеттак ненавидеть своих же единокровных могут только в россиичто в какой раз объясняет факт что русские это не единая этническая общность а просто сборная солянка разных народов разговаривающих на русскомрусские юга (казаки), русские севера(новогорд), русские поволжья (чуваши) русские урала (пермяки), сибири и русские москвы и городов вокруг нее это все разные русскиенезря в российской историографии объединение россии вокруг москвы имеет так мало трудов и вообще старается быть задвинутым на второй планхотя казалось бы это креаугольнй камень имперской и национальной истории-объединение "русских" регионов под властью москвы в германии и италии это вообще это фундамент их истории а у русских нетпочему? потому что объединение это было ужасно кровавыммосква пошла на Новгород войной и там стрельцы детей на пики насаживали, женщин насиловали и в домах сжигалиобъединяли называетсясмута после смерти тирана ивана грозного это не смута никакая а полноценная 15 летняя гражданская войнагде русские не с поляками воевали а больше между собой за региональное отделение друг от другагражданская война 1917-1923 тоже самоекучу разных "русских" государств воевало между собой и против большевиковкогда сын Шолохова в 70ые годы спросил отца, когда по его мнению реально закончилась гражданская война в 1921 или 1923 году?тот ответил что она не закончилась