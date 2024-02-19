111: Что то не вижу особой радости, что разрушили наконец русский город Авдеевку, всех русских убили и наконец захватили эти руины..
штатная пропагандистка МОРФ на форуме-змея радовалась вроде ну она всему радуется детей в киеве разорвет бабушку в одессе убьют семью в харькове завалит обломками ей все радость плевать ей что это даже не ненавистные ей унтерменши украинцы а этнические русские которых россия освобождает так ненавидеть своих же единокровных могут только в россии
что в какой раз объясняет факт что русские это не единая этническая общность а просто сборная солянка разных народов разговаривающих на русском русские юга (казаки), русские севера(новогорд), русские поволжья (чуваши) русские урала (пермяки), сибири и русские москвы и городов вокруг нее это все разные русские
незря в российской историографии объединение россии вокруг москвы имеет так мало трудов и вообще старается быть задвинутым на второй план хотя казалось бы это креаугольнй камень имперской и национальной истории-объединение "русских" регионов под властью москвы в германии и италии это вообще это фундамент их истории а у русских нет почему? потому что объединение это было ужасно кровавым москва пошла на Новгород войной и там стрельцы детей на пики насаживали, женщин насиловали и в домах сжигали объединяли называется смута после смерти тирана ивана грозного это не смута никакая а полноценная 15 летняя гражданская война где русские не с поляками воевали а больше между собой за региональное отделение друг от друга гражданская война 1917-1923 тоже самое кучу разных "русских" государств воевало между собой и против большевиков
когда сын Шолохова в 70ые годы спросил отца, когда по его мнению реально закончилась гражданская война в 1921 или 1923 году? тот ответил что она не закончилась
111: Ну вот то что осталось от русского города Авдеевки
Получили. От куда стреляли 8 лет по детям. Ответку почувствовали. Нет что б с окна гранату бросить в предателей. Люди молчали. Наверно ещё и кушать приносили якобы украинцам. А теперь выесняется что там было куча наёмников из других стран.
Только российская армия организовала частоту Волга. Украинцы уверен тоже бы за мутили такую. Им не разрешили ваши "друзья" из Америки. Кто не хочет воевать сдавайтесь вам дали такой шанс. Не стреляйте в друг друга.
111: Почему то они ненавидят друг друга, сколько замечаю, даже тут в казалось бы спокойной для них стране.
разные ментальности разная культура и в целом в россии всегда ненавидят инаковость а россии даже по антропологической внешности все разные абсолютно северяне как поморы белесые новгород смешивался со скандинавами поэтому как шведы москва черная так как с татарами контакт был Поволжье еще более азиатские черты юг казаки тоже черные и раскосые
все рассказы что истинный русский это голубоглазый блондин с вьющимися волосами (славяно-варяг) бьются тупо даже если посмотреть на их президентов путин это мелкий скуластый удмурт (тверь) ельцин ускоглазый скуластый пермяк (урал) горбачев вообще смуглый и черноволосый в молодости (Ставрополье) андропов хоть и писался что русский но на лицо вылитый еврей ленина даже обсуждать не буду)) Николай Романов последний русский царь-папа немец, мама датчанка, жена немка но зато русский))
abaika95: при этом русских в украинском плену не меньше иначе не менялись бы так часто по 100 человек за раз.
Русские возвращаются из плена униженнами многие без яйц. А ну да Зе разрешил всех на органы а Украинцы в хорошем состоянии. Кому то не повезло сбивают ну это скорей всего наёмники свои Патриоты эксперементируют. Украина попала в беду.
maxsaf: Хватит уже искать аналогии сегодняшней ситуации в истории - их нет и быть не может по одной простой причине - наличии ЯО. У Сталина была надежда победить гитлеровскую Германию, был шанс. Победить Россию шансов нет, будь она хоть миллион раз не права, и все силы мира повернутся против России. Это просто закончится апокалипсисом, а не победой. При всем желании. Ну никак, понимаешь?
Вот грамотей, ядерное оружие, в настоящее время является сдерживающим фактором, кто первым применит его, будет мировым изгоем, которого уничтожать в считанные часы. Сработают системы раннего оповещения и полетит к вероятному противнику в разы больше ЯО.
В Украине воюют конвенциальным оружием, до апокалипсиса скорее всего не дойдёт. Кроме США ядерным потенциалом в европейском пространстве владеют Великобритания и Франция, они сами производят. Кроме того, на территории членов НАТО (Германия, Италия, Турция, Бельгия, Нидерланды, Канада) находится ядерное оружие США.
На днях вице-президент США Камала Харрис, в ходе работы Мюнхенской конференции заявила, что если Конгресс не проголосует за пакет помощи Украине, у Соединенных Штатов есть только один план относительно помощи Украине - это план "А", который заключается в том, чтобы обеспечить Киев всем необходимым. Европа в лице Великобритании, Германии, Франции и.т.д. будут помогать. Высокотехнологичные дроны с искусственным интеллектом скоро предоставят, которым действительно нет аналогов в мире.
Стою в Варшаве. Рядом украинец. Я у него спрашиваю а правда на РФ тв показывают? Да он отвечает правда. Армию грохнул щас инвалидов и женщин призывают. Да все правда показывают что вам транслирует как вы их называйте кисель тв. Путин бод. Всё правда. Звоню своим. Да говорят. Я им ну тогда приезжайте ко мне. Кв есть. За жилье просить не буду. Живите. Пока все не успокоется. Они говорят мы боимся оставить дом. Там все что мы нажили. Мы умрём тут.
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