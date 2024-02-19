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≡ Казахстанцев будут штрафовать за посиделки с коллегами на работе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48610
Казахстанцев будут штрафовать за посиделки с коллегами на работе
Отправлено: 19.02.24 - 10:30
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Желание отметить на рабочем месте с коллегами день рождения или повышение по службе может обернуться для казахстанцев штрафами или даже административным арестом - в случае, если на столе будет алкоголь.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1201
Re: Казахстанцев будут штрафовать за посиделки с коллегами на...
Отправлено: 19.02.24 - 10:30
#1
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Ну вот, никогда такого не было и вот опять!
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
556
Re: Казахстанцев будут штрафовать за посиделки с коллегами на...
Отправлено: 19.02.24 - 10:59
#2
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страна запретов, штрафов и наказаний.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14136
Re: Казахстанцев будут штрафовать за посиделки с коллегами на...
Отправлено: 19.02.24 - 11:02
#3
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Ха. Да этот закон надо было вводить 20 лет назад. Кто сегодня будет отмечать очередную звезду на погоне. Всё уже давно отмечают не на работе а в ресторане.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3343
Re: Казахстанцев будут штрафовать за посиделки с коллегами на...
Отправлено: 19.02.24 - 11:28
#4
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
54
Re: Казахстанцев будут штрафовать за посиделки с коллегами на...
Отправлено: 19.02.24 - 11:30
#5
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Пьянству-бой!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14136
Re: Казахстанцев будут штрафовать за посиделки с коллегами на...
Отправлено: 19.02.24 - 11:46
#6
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Цитата:
абике:
Пьянству-бой!

Что плохого собраться с родными, колегами, друзьями дома. Отметить день рождения. Или другой праздник. Да что с вами происходит? Ну если вы за ЗОЖ то почему нету в городе вело дорожек. Почему я страдаю? Почему мне приходится велять между машинами.
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