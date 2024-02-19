Отправлено: - 11:46

абике:

Пьянству-бой!

Цитата:Что плохого собраться с родными, колегами, друзьями дома. Отметить день рождения. Или другой праздник. Да что с вами происходит? Ну если вы за ЗОЖ то почему нету в городе вело дорожек. Почему я страдаю? Почему мне приходится велять между машинами.