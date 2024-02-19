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≡ Павлодарец обокрал костанайскую часовню. Ущерб - более миллиона тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48610
Павлодарец обокрал костанайскую часовню. Ущерб - более миллиона тенге
Отправлено: 19.02.24 - 11:12
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Мужчина проник в храм, расположенный по пр. Аль-Фараби, и вынес оттуда два бронзовых креста, потир, дискос, бронзовый крест священника и исповедальное Евангелие. Задержали его на железнодорожном вокзале, когда тот пытался скрыться.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35770
Re: Павлодарец обокрал костанайскую часовню. Ущерб - более...
Отправлено: 19.02.24 - 11:12
#1
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Церковь что, не могла простить?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3282
Re: Павлодарец обокрал костанайскую часовню. Ущерб - более...
Отправлено: 19.02.24 - 11:39
#2
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если речь церкви на перекрестке Аль-Фараби-Темирбаева, то это именно храм, а не часовня. Исправьте заголовок.
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