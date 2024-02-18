"Это наше право - скорбеть по человеку" - Стихийный мемориал памяти Алексея Навального дважды создали жители Костаная
Отправлено: 18.02.24 - 12:48
16 февраля главной мировой новостью стало сообщение о смерти российского политика Алексея Навального. В тот же день в сотнях городах по всему миру появились стихийные мемориалы памяти Навального. В Казахстане мероприятия прошли в Алматы и Астане, а в Костанае люди несли цветы к памятнику жертвам политических репрессий в парке Победы. Читать новость
Почему у Марусевича с его 576 комментами с 18 года, статус - "Уважаемый", а у 111 с его 35 753 комментами с 12 года статус " Редактору видней, Виталий (он же марусевич) не несёт всякую пургу к месту и не месту, я его знаю лично,он мир повидал, жил в Америке, две вышки образования и комменты у него адекватные
сайлау курманов: ) не несёт всякую пургу к месту и не месту, я его знаю лично,он мир повидал, жил в Америке, две вышки образования и комменты у него адекватные
....тот был с высшим образованием, доктор если не ошибиться и под Наполеона маскировался,что не помешало ему молодую девушку расчленить и реку скинуть.Сайлау если две вышки и жил в америке ты присваиваешь ему свой статус?
Нашли "героя", тоже мне, сами америкосы поди и устранили, им так гораздо выгоднее. Покопаться, так у них наверняка и протесты за неделю до того уже были подготовлены и все остальное, как в случае с отравлением. Ещё наши не знали, а в Германии самолёт к вылету стоял и причину дистанционно назначили.
ACROS: Почему у Марусевича с его 576 комментами с 18 года, статус - "Уважаемый", а у 111 с его 35 753 комментами с 12 года статус "Полноправный" - - кто может это обьяснить ??
Полагаю, это вопрос к редакции? Количество комментариев не имеет прямого отношения к присвоению статуса Уважаемый пользователь. Вот цитата из правил: "Полноправные пользователи имеющие активную гражданскую позицию, уважающие и соблюдающие Правила комментирования в течение длительного периода могут быть по решению редакции переведены в категорию Уважаемые пользователи". Артема Марусича мы знаем работе в штате "НГ". Все необходимые для получения статуса критерии у него были. Добавлю, что Уважаемые пользователи не обладают никакими преимуществами при модерировании.
В какой? Южной? Северной? Центральной? Это вообще - показатель чего? ... У меня сын жил в Австралии. Сейчас живёт в Чехии. И что? ... И давно у нас количество дипломов в ящике стола стало показателем чего-то-там?
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