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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15091
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 14:34
#1651
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9 мая скоро

Праздновать наверно уже не надо
Ведь запутинцы всё расписали

Гитлер напал потомучто Сталин его вывел
Сталин виноват больше всех
Дурак
Не мог людей пожалеть своих
Отдал бы территорию и все миром кончилось бы всё

Нет воевал зачем-то
27 млн положил
Вот оно ему надо было?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35759
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 14:36
#1652
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Мусульмане.
Зато сейчас в России открыты все двери.
Пока славяне уничтожают славян..


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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5024
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 15:05
#1653
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Цитата:
maxsaf:
Этот вопрос задавайте Кайрату. Он видит их союзниками, не понятно правда, каким боком.


Хех, шайтан(черт) побери!

Во первых, раньше нужно было думать и дружно жить.

Во вторых, Д. Трамп обещает, в случае избрания его президентом США, посадит В. Путина и В. Зеленского, за стол переговоров по вопросу прекрашения войны. Он же не Карлсон, про Рюриковичей историческую лекцию слушать не будет.

В третьих, обешать много чего можно, вона россияне обещали ранее, что Европу заморозять, в конечном результате сами замерзли, ранее обсуждали 😂😂😂.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
494
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 21:05
#1654
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Цитата:
Kairat stayer:
Д. Трамп обещает

трамп ещё обещает позвонить володьке и твердо сказать что у него, трампа, дубинка больше и мощнее. и твердо же намекнуть чтобы он, путин, перестал бесстыдно размахивать своей налево и направо.
дубинка в смысле ядерная, а не та что рисуется похабным воображением.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22003
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 21:53
#1655
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Цитата:
Kairat stayer:
Во первых, раньше нужно было думать и дружно жить.

И в Европу не скакать, да?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22003
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 21:56
#1656
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Цитата:
Kairat stayer:
за стол переговоров по вопросу прекрашения войны.

Ну с Зеленский понятно, откажется - денег не увидит. А вот как он будет Путина принуждать к миру - не совсем понятно. Ну даже если сядут, чё толку, если один из них на уступки не захочет идти.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22003
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 21:58
#1657
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Цитата:
abaika95:
Црушными методами

Типа печенек и кружевных труселей? Странно, что эти методы ещё работают. :lol:

[Исправлено: maxsaf, 18.02.2024 - 21:59]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
494
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 22:05
#1658
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Цитата:
maxsaf:
не совсем понятно

трамп упорно отказывается рассказывать каким именно образом он намеревается это сделать, но утверждает что закончит эту войну"...в течение суток, за 24 часа"
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22003
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 22:10
#1659
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Цитата:
Карачун:
но утверждает что закончит эту войну"...в течение суток, за 24 часа"

Зеленский тоже много чего несбыточного обещал перед избранием. Да так много кто делает, в принципе.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
494
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 22:23
#1660
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Цитата:
maxsaf:
Да так много кто делает, в принципе

с этого хама станется.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22003
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 22:35
#1661
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Цитата:
Карачун:
с этого хама станется.

В принципе, усадить за стол переговоров не так уж и сложно - в Турции же получилось. А вот будет ли с этого толк - я лично сомневаюсь.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35759
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 23:00
#1662
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Цитата:
maxsaf:
принципе, усадить за стол переговоров не так уж и сложно

Хех..
Украинец с Канады все знает, как надо поступить с Родиной..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9639
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 23:09
#1663
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Цитата:
111:

----Фото памятника скинул . Посмотрел ?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22003
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 23:29
#1664
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Цитата:
111:
Хех.. Украинец с Канады все знает, как надо поступить с Родиной..

Ты чего то конкретного от меня хочешь, или как обычно?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35759
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.02.24 - 00:06
#1665
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Цитата:
maxsaf:
Ты чего то конкретного от меня

От тебя?
Странно..
Почему ты так решил?
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