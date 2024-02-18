Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Это наше право - скорбеть по человеку" - Стихийный мемориал памяти Алексея Навального дважды создали жители Костаная
"Это наше право - скорбеть по человеку" - Стихийный мемориал памяти Алексея Навального дважды создали жители Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48608
"Это наше право - скорбеть по человеку" - Стихийный мемориал памяти Алексея Навального дважды создали жители Костаная
Отправлено: 18.02.24 - 12:48
16 февраля главной мировой новостью стало сообщение о смерти российского политика Алексея Навального. В тот же день в сотнях городах по всему миру появились стихийные мемориалы памяти Навального. В Казахстане мероприятия прошли в Алматы и Астане, а в Костанае люди несли цветы к памятнику жертвам политических репрессий в парке Победы.
Читать новость
Читать новость
Re: "Это наше право - скорбеть по человеку" -...
Отправлено: 18.02.24 - 16:29
Почему у Марусевича с его 576 комментами с 18 года, статус - "Уважаемый", а у 111 с его 35 753 комментами с 12 года статус "
Редактору видней, Виталий (он же марусевич) не несёт всякую пургу к месту и не месту, я его знаю лично,он мир повидал, жил в Америке, две вышки образования и комменты у него адекватные
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 904
Re: "Это наше право - скорбеть по человеку" -...
Отправлено: 18.02.24 - 16:41
Цитата:
....тот был с высшим образованием, доктор если не ошибиться и под Наполеона маскировался,что не помешало ему молодую девушку расчленить и реку скинуть.Сайлау если две вышки и жил в америке ты присваиваешь ему свой статус?
сайлау курманов:
) не несёт всякую пургу к месту и не месту, я его знаю лично,он мир повидал, жил в Америке, две вышки образования и комменты у него адекватные
) не несёт всякую пургу к месту и не месту, я его знаю лично,он мир повидал, жил в Америке, две вышки образования и комменты у него адекватные
....тот был с высшим образованием, доктор если не ошибиться и под Наполеона маскировался,что не помешало ему молодую девушку расчленить и реку скинуть.Сайлау если две вышки и жил в америке ты присваиваешь ему свой статус?
"Это наше право - скорбеть по человеку" - Стихийный мемориал памяти Алексея Навального дважды создали жители Костаная
Отправлено: 18.02.24 - 16:46
был с высшим образованием, доктор если не
Давайте по делу, и не надо махать вибратором, там все было по настоящему, кто бы кого не расчленил, это никакого отношения сюда не имеет
Давайте по делу, и не надо махать вибратором, там все было по настоящему, кто бы кого не расчленил, это никакого отношения сюда не имеет
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35758
"Это наше право - скорбеть по человеку" - Стихийный мемориал памяти Алексея Навального дважды создали жители Костаная
Отправлено: 18.02.24 - 17:03
Цитата:
Хм.
То есть порядочные и честные не должны умирать за Путина, а только те, кто живет без зарплаты и идет на войну ради денег?
Vit:
Ещё раз объясняю меня воспитали порядочным
Ещё раз объясняю меня воспитали порядочным
Хм.
То есть порядочные и честные не должны умирать за Путина, а только те, кто живет без зарплаты и идет на войну ради денег?
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1199
Re: "Это наше право - скорбеть по человеку" -...
Отправлено: 18.02.24 - 18:44
Нашли "героя", тоже мне, сами америкосы поди и устранили, им так гораздо выгоднее. Покопаться, так у них наверняка и протесты за неделю до того уже были подготовлены и все остальное, как в случае с отравлением. Ещё наши не знали, а в Германии самолёт к вылету стоял и причину дистанционно назначили.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1199
Re: "Это наше право - скорбеть по человеку" -...
Отправлено: 18.02.24 - 18:51
И об отношении властей, девушку с плакатом две недели пасли, чтобы не дай бог, а тут милости просим, хоть митинг, хоть два! СМИ ладно, гранты отрабатывают, а власти?
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2065
Re: "Это наше право - скорбеть по человеку" -...
Отправлено: 18.02.24 - 21:21
Цитата:
Полагаю, это вопрос к редакции?
Количество комментариев не имеет прямого отношения к присвоению статуса Уважаемый пользователь. Вот цитата из правил:
"Полноправные пользователи имеющие активную гражданскую позицию, уважающие и соблюдающие Правила комментирования в течение длительного периода могут быть по решению редакции переведены в категорию Уважаемые пользователи".
Артема Марусича мы знаем работе в штате "НГ". Все необходимые для получения статуса критерии у него были.
Добавлю, что Уважаемые пользователи не обладают никакими преимуществами при модерировании.
ACROS:
Почему у Марусевича с его 576 комментами с 18 года, статус - "Уважаемый", а у 111 с его 35 753 комментами с 12 года статус "Полноправный" - - кто может это обьяснить ??
Почему у Марусевича с его 576 комментами с 18 года, статус - "Уважаемый", а у 111 с его 35 753 комментами с 12 года статус "Полноправный" - - кто может это обьяснить ??
Полагаю, это вопрос к редакции?
Количество комментариев не имеет прямого отношения к присвоению статуса Уважаемый пользователь. Вот цитата из правил:
"Полноправные пользователи имеющие активную гражданскую позицию, уважающие и соблюдающие Правила комментирования в течение длительного периода могут быть по решению редакции переведены в категорию Уважаемые пользователи".
Артема Марусича мы знаем работе в штате "НГ". Все необходимые для получения статуса критерии у него были.
Добавлю, что Уважаемые пользователи не обладают никакими преимуществами при модерировании.
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2065
Re: "Это наше право - скорбеть по человеку" -...
Отправлено: 18.02.24 - 21:22
Дальнейшее отклонение от темы статьи будем удалять.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 27.04.18
- Сообщений:
- 577
Re: "Это наше право - скорбеть по человеку" -...
Отправлено: 18.02.24 - 22:15
Цитата:
Нет, жизнь разжует со временем. Вы идете ровно к ответу.
mks2703:
Не совсем понял о чем вы. Может разжуете для особо одаренных.
Не совсем понял о чем вы. Может разжуете для особо одаренных.
Нет, жизнь разжует со временем. Вы идете ровно к ответу.
"Это наше право - скорбеть по человеку" - Стихийный мемориал памяти Алексея Навального дважды создали жители Костаная
Отправлено: 18.02.24 - 22:48
Цитата:
В какой? Южной? Северной? Центральной?
Это вообще - показатель чего?
...
У меня сын жил в Австралии. Сейчас живёт в Чехии. И что?
...
И давно у нас количество дипломов в ящике стола стало показателем чего-то-там?
сайлау курманов:
жил в Америке
жил в Америке
В какой? Южной? Северной? Центральной?
Это вообще - показатель чего?
...
У меня сын жил в Австралии. Сейчас живёт в Чехии. И что?
...
И давно у нас количество дипломов в ящике стола стало показателем чего-то-там?
"Это наше право - скорбеть по человеку" - Стихийный мемориал памяти Алексея Навального дважды создали жители Костаная
Отправлено: 18.02.24 - 22:54
Цитата:
Нам бы хотя бы когда-нибудь развиться(подняться) бы до уровня РФ...
Потом м.б. кто-то из подобных навальному и будет мечтать опустить/деградировать её до уровня США/Европы...
Артем Марусич:
если наша страна деградирует до уровня РФ
если наша страна деградирует до уровня РФ
Нам бы хотя бы когда-нибудь развиться(подняться) бы до уровня РФ...
Потом м.б. кто-то из подобных навальному и будет мечтать опустить/деградировать её до уровня США/Европы...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35758
"Это наше право - скорбеть по человеку" - Стихийный мемориал памяти Алексея Навального дважды создали жители Костаная
Отправлено: 18.02.24 - 23:01
Цитата:
Чтобы что?
Убивать политических заключенных?
Skeptic:
развиться(подняться) бы до уровня РФ...
развиться(подняться) бы до уровня РФ...
Чтобы что?
Убивать политических заключенных?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 30
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать