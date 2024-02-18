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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15091
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 14:34
9 мая скоро
Праздновать наверно уже не надо
Ведь запутинцы всё расписали
Гитлер напал потомучто Сталин его вывел
Сталин виноват больше всех
Дурак
Не мог людей пожалеть своих
Отдал бы территорию и все миром кончилось бы всё
Нет воевал зачем-то
27 млн положил
Вот оно ему надо было?
Праздновать наверно уже не надо
Ведь запутинцы всё расписали
Гитлер напал потомучто Сталин его вывел
Сталин виноват больше всех
Дурак
Не мог людей пожалеть своих
Отдал бы территорию и все миром кончилось бы всё
Нет воевал зачем-то
27 млн положил
Вот оно ему надо было?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35758
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 14:36
Мусульмане.
Зато сейчас в России открыты все двери.
Пока славяне уничтожают славян..
Зато сейчас в России открыты все двери.
Пока славяне уничтожают славян..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 5024
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 15:05
Цитата:
Хех, шайтан(черт) побери!
Во первых, раньше нужно было думать и дружно жить.
Во вторых, Д. Трамп обещает, в случае избрания его президентом США, посадит В. Путина и В. Зеленского, за стол переговоров по вопросу прекрашения войны. Он же не Карлсон, про Рюриковичей историческую лекцию слушать не будет.
В третьих, обешать много чего можно, вона россияне обещали ранее, что Европу заморозять, в конечном результате сами замерзли, ранее обсуждали 😂😂😂.
maxsaf:
Этот вопрос задавайте Кайрату. Он видит их союзниками, не понятно правда, каким боком.
Этот вопрос задавайте Кайрату. Он видит их союзниками, не понятно правда, каким боком.
Хех, шайтан(черт) побери!
Во первых, раньше нужно было думать и дружно жить.
Во вторых, Д. Трамп обещает, в случае избрания его президентом США, посадит В. Путина и В. Зеленского, за стол переговоров по вопросу прекрашения войны. Он же не Карлсон, про Рюриковичей историческую лекцию слушать не будет.
В третьих, обешать много чего можно, вона россияне обещали ранее, что Европу заморозять, в конечном результате сами замерзли, ранее обсуждали 😂😂😂.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 21:05
Цитата:
трамп ещё обещает позвонить володьке и твердо сказать что у него, трампа, дубинка больше и мощнее. и твердо же намекнуть чтобы он, путин, перестал бесстыдно размахивать своей налево и направо.
дубинка в смысле ядерная, а не та что рисуется похабным воображением.
Kairat stayer:
Д. Трамп обещает
Д. Трамп обещает
трамп ещё обещает позвонить володьке и твердо сказать что у него, трампа, дубинка больше и мощнее. и твердо же намекнуть чтобы он, путин, перестал бесстыдно размахивать своей налево и направо.
дубинка в смысле ядерная, а не та что рисуется похабным воображением.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 21:53
Цитата:
И в Европу не скакать, да?
Kairat stayer:
Во первых, раньше нужно было думать и дружно жить.
Во первых, раньше нужно было думать и дружно жить.
И в Европу не скакать, да?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 21:56
Цитата:
Ну с Зеленский понятно, откажется - денег не увидит. А вот как он будет Путина принуждать к миру - не совсем понятно. Ну даже если сядут, чё толку, если один из них на уступки не захочет идти.
Kairat stayer:
за стол переговоров по вопросу прекрашения войны.
за стол переговоров по вопросу прекрашения войны.
Ну с Зеленский понятно, откажется - денег не увидит. А вот как он будет Путина принуждать к миру - не совсем понятно. Ну даже если сядут, чё толку, если один из них на уступки не захочет идти.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 21:58
Цитата:
Типа печенек и кружевных труселей? Странно, что эти методы ещё работают.
[Исправлено: maxsaf, 18.02.2024 - 21:59]
abaika95:
Црушными методами
Црушными методами
Типа печенек и кружевных труселей? Странно, что эти методы ещё работают.
[Исправлено: maxsaf, 18.02.2024 - 21:59]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 22:05
Цитата:
трамп упорно отказывается рассказывать каким именно образом он намеревается это сделать, но утверждает что закончит эту войну"...в течение суток, за 24 часа"
maxsaf:
не совсем понятно
не совсем понятно
трамп упорно отказывается рассказывать каким именно образом он намеревается это сделать, но утверждает что закончит эту войну"...в течение суток, за 24 часа"
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 22:10
Цитата:
Зеленский тоже много чего несбыточного обещал перед избранием. Да так много кто делает, в принципе.
Карачун:
но утверждает что закончит эту войну"...в течение суток, за 24 часа"
но утверждает что закончит эту войну"...в течение суток, за 24 часа"
Зеленский тоже много чего несбыточного обещал перед избранием. Да так много кто делает, в принципе.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 22:23
Цитата:
с этого хама станется.
maxsaf:
Да так много кто делает, в принципе
Да так много кто делает, в принципе
с этого хама станется.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 22:35
Цитата:
В принципе, усадить за стол переговоров не так уж и сложно - в Турции же получилось. А вот будет ли с этого толк - я лично сомневаюсь.
Карачун:
с этого хама станется.
с этого хама станется.
В принципе, усадить за стол переговоров не так уж и сложно - в Турции же получилось. А вот будет ли с этого толк - я лично сомневаюсь.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35758
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 23:00
Цитата:
Хех..
Украинец с Канады все знает, как надо поступить с Родиной..
maxsaf:
принципе, усадить за стол переговоров не так уж и сложно
принципе, усадить за стол переговоров не так уж и сложно
Хех..
Украинец с Канады все знает, как надо поступить с Родиной..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 9639
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 23:09
Цитата:
----Фото памятника скинул . Посмотрел ?
111:
----Фото памятника скинул . Посмотрел ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 23:29
Цитата:
Ты чего то конкретного от меня хочешь, или как обычно?
111:
Хех.. Украинец с Канады все знает, как надо поступить с Родиной..
Хех.. Украинец с Канады все знает, как надо поступить с Родиной..
Ты чего то конкретного от меня хочешь, или как обычно?
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