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≡ "Это наше право - скорбеть по человеку" - Стихийный мемориал памяти Алексея Навального дважды создали жители Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48608
"Это наше право - скорбеть по человеку" - Стихийный мемориал памяти Алексея Навального дважды создали жители Костаная
Отправлено: 18.02.24 - 12:48
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16 февраля главной мировой новостью стало сообщение о смерти российского политика Алексея Навального. В тот же день в сотнях городах по всему миру появились стихийные мемориалы памяти Навального. В Казахстане мероприятия прошли в Алматы и Астане, а в Костанае люди несли цветы к памятнику жертвам политических репрессий в парке Победы.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6686
Re: "Это наше право - скорбеть по человеку" -...
Отправлено: 18.02.24 - 16:29
#30
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Почему у Марусевича с его 576 комментами с 18 года, статус - "Уважаемый", а у 111 с его 35 753 комментами с 12 года статус "
Редактору видней, Виталий (он же марусевич) не несёт всякую пургу к месту и не месту, я его знаю лично,он мир повидал, жил в Америке, две вышки образования и комменты у него адекватные
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
904
Re: "Это наше право - скорбеть по человеку" -...
Отправлено: 18.02.24 - 16:41
#31
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Цитата:
сайлау курманов:
) не несёт всякую пургу к месту и не месту, я его знаю лично,он мир повидал, жил в Америке, две вышки образования и комменты у него адекватные


....тот был с высшим образованием, доктор если не ошибиться и под Наполеона маскировался,что не помешало ему молодую девушку расчленить и реку скинуть.Сайлау если две вышки и жил в америке ты присваиваешь ему свой статус?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6686
"Это наше право - скорбеть по человеку" - Стихийный мемориал памяти Алексея Навального дважды создали жители Костаная
Отправлено: 18.02.24 - 16:46
#32
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 был с высшим образованием, доктор если не
Давайте по делу, и не надо махать вибратором, там все было по настоящему, кто бы кого не расчленил, это никакого отношения сюда не имеет
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35758
"Это наше право - скорбеть по человеку" - Стихийный мемориал памяти Алексея Навального дважды создали жители Костаная
Отправлено: 18.02.24 - 17:03
#33
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Цитата:
Vit:
Ещё раз объясняю меня воспитали порядочным

Хм.
То есть порядочные и честные не должны умирать за Путина, а только те, кто живет без зарплаты и идет на войну ради денег?
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1199
Re: "Это наше право - скорбеть по человеку" -...
Отправлено: 18.02.24 - 18:44
#34
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Нашли "героя", тоже мне, сами америкосы поди и устранили, им так гораздо выгоднее. Покопаться, так у них наверняка и протесты за неделю до того уже были подготовлены и все остальное, как в случае с отравлением. Ещё наши не знали, а в Германии самолёт к вылету стоял и причину дистанционно назначили.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1199
Re: "Это наше право - скорбеть по человеку" -...
Отправлено: 18.02.24 - 18:51
#35
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И об отношении властей, девушку с плакатом две недели пасли, чтобы не дай бог, а тут милости просим, хоть митинг, хоть два! СМИ ладно, гранты отрабатывают, а власти?
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2065
Re: "Это наше право - скорбеть по человеку" -...
Отправлено: 18.02.24 - 21:21
#36
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Цитата:
ACROS:
Почему у Марусевича с его 576 комментами с 18 года, статус - "Уважаемый", а у 111 с его 35 753 комментами с 12 года статус "Полноправный" - - кто может это обьяснить ??

Полагаю, это вопрос к редакции?
Количество комментариев не имеет прямого отношения к присвоению статуса Уважаемый пользователь. Вот цитата из правил:
"Полноправные пользователи имеющие активную гражданскую позицию, уважающие и соблюдающие Правила комментирования в течение длительного периода могут быть по решению редакции переведены в категорию Уважаемые пользователи".
Артема Марусича мы знаем работе в штате "НГ". Все необходимые для получения статуса критерии у него были.
Добавлю, что Уважаемые пользователи не обладают никакими преимуществами при модерировании.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2065
Re: "Это наше право - скорбеть по человеку" -...
Отправлено: 18.02.24 - 21:22
#37
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Дальнейшее отклонение от темы статьи будем удалять.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
577
Re: "Это наше право - скорбеть по человеку" -...
Отправлено: 18.02.24 - 22:15
#38
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Цитата:
mks2703:
Не совсем понял о чем вы. Может разжуете для особо одаренных.

Нет, жизнь разжует со временем. Вы идете ровно к ответу.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1145
"Это наше право - скорбеть по человеку" - Стихийный мемориал памяти Алексея Навального дважды создали жители Костаная
Отправлено: 18.02.24 - 22:48
#39
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Цитата:
сайлау курманов:
жил в Америке

В какой? Южной? Северной? Центральной? :lol:
Это вообще - показатель чего? :-)
...
У меня сын жил в Австралии. Сейчас живёт в Чехии. И что?
...
И давно у нас количество дипломов в ящике стола стало показателем чего-то-там? :-)
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1145
"Это наше право - скорбеть по человеку" - Стихийный мемориал памяти Алексея Навального дважды создали жители Костаная
Отправлено: 18.02.24 - 22:54
#40
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Цитата:
Артем Марусич:
если наша страна деградирует до уровня РФ

Нам бы хотя бы когда-нибудь развиться(подняться) бы до уровня РФ...
Потом м.б. кто-то из подобных навальному и будет мечтать опустить/деградировать её до уровня США/Европы...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35758
"Это наше право - скорбеть по человеку" - Стихийный мемориал памяти Алексея Навального дважды создали жители Костаная
Отправлено: 18.02.24 - 23:01
#41
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Цитата:
Skeptic:
развиться(подняться) бы до уровня РФ...

Чтобы что?
Убивать политических заключенных?
Профайл
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