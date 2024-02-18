Отправлено: - 15:05

maxsaf:

Этот вопрос задавайте Кайрату. Он видит их союзниками, не понятно правда, каким боком.

Цитата:Хех, шайтан(черт) побери!Во первых, раньше нужно было думать и дружно жить.Во вторых, Д. Трамп обещает, в случае избрания его президентом США, посадит В. Путина и В. Зеленского, за стол переговоров по вопросу прекрашения войны. Он же не Карлсон, про Рюриковичей историческую лекцию слушать не будет.В третьих, обешать много чего можно, вона россияне обещали ранее, что Европу заморозять, в конечном результате сами замерзли, ранее обсуждали 😂😂😂.