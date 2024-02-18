Цитата:
Vit:
Да не плати д
Добринцов прав: - государство ПЕРЕЛОЖИЛО свои заботы о БУДУЩЕЙ пенсии работника на работодателя, вернее будущий гнев или протест по поводу будущей пенсии.
Если ВСЮ начисленную сумму зарплаты выдавать работнику, он может и не будет перечислять за себя - пенсионку, социалку, медстраховку и прочее, потому что у него много НЕОТЛОЖНЫХ и СИЮМИНУТНЫХ денежных дел: - одеть и накормить семью, устроить детей, учеба, отдых, покупка машины, покупка квартиры, кредиты и прочие.
И вряд ли он сейчас задумывается о БУДУЩЕЙ пенсии.
А когда придёт время выхода на пенсию, он спросит у государства: --где моя пенсия, я же ведь всю жизнь добросовестно работал.
И начнётся маленький кантар или что то подобное.
Поэтому хитрое государство КАЖДЫЙ год, и НЕУКЛОННО что то добавляет в ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ платежи: - например в этом году ввели ОПВР для тех кто с 75 года рождения и выше и кроме этого растут ЕЖЕГОДНО проценты отчисления на мед.соц отчисления.
Сейчас МСБ примерно 22 % ежемесячного дохода ПЕРЕЧИСЛЯЕТ в виде налогов и платежей, не считая введённые банковские транзакции с каждого перевода ( Каспи-0,95 и Халык-0,5 %).
И ещё надо учитывать: - конец моратория на проверки - это армия проверяющих начнут рыскать и искать нарушения в твоём бизнесе.