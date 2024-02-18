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≡  Ольга ВЕДЛЕР: «Велодорожка» для мелкого бизнеса
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48608
Ольга ВЕДЛЕР: «Велодорожка» для мелкого бизнеса
Отправлено: 18.02.24 - 09:42
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В Казахстане уничтожается мелкий аптечный бизнес. И уничтожается он руками государства. Вчера еще мы работали по патенту, а сегодня нам вменяют вводить штрих-коды на медикаменты. Никого не интересует, на какие деньги мы будем это делать и сколько мелких сельских аптек закроется
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5825
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Велодорожка» для мелкого бизнеса
Отправлено: 18.02.24 - 19:50
#15
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Цитата:
Vit:
Да не плати д


Добринцов прав: - государство ПЕРЕЛОЖИЛО свои заботы о БУДУЩЕЙ пенсии работника на работодателя, вернее будущий гнев или протест по поводу будущей пенсии.
Если ВСЮ начисленную сумму зарплаты выдавать работнику, он может и не будет перечислять за себя - пенсионку, социалку, медстраховку и прочее, потому что у него много НЕОТЛОЖНЫХ и СИЮМИНУТНЫХ денежных дел: - одеть и накормить семью, устроить детей, учеба, отдых, покупка машины, покупка квартиры, кредиты и прочие.
И вряд ли он сейчас задумывается о БУДУЩЕЙ пенсии.
А когда придёт время выхода на пенсию, он спросит у государства: --где моя пенсия, я же ведь всю жизнь добросовестно работал.

И начнётся маленький кантар или что то подобное.
Поэтому хитрое государство КАЖДЫЙ год, и НЕУКЛОННО что то добавляет в ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ платежи: - например в этом году ввели ОПВР для тех кто с 75 года рождения и выше и кроме этого растут ЕЖЕГОДНО проценты отчисления на мед.соц отчисления.
Сейчас МСБ примерно 22 % ежемесячного дохода ПЕРЕЧИСЛЯЕТ в виде налогов и платежей, не считая введённые банковские транзакции с каждого перевода ( Каспи-0,95 и Халык-0,5 %).
И ещё надо учитывать: - конец моратория на проверки - это армия проверяющих начнут рыскать и искать нарушения в твоём бизнесе.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
904
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Велодорожка» для мелкого бизнеса
Отправлено: 18.02.24 - 19:51
#16
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Цитата:
111:
Да ничего она не переложила. Что, владельцы супермаркетов и прочих магазинов как то плохо живут? У нас вон эти мелкие предприниматели жируют во дворе, все в коттеджах, у многих дома в Ойропе и Ацтане, борятся с народом при помощи депутатов.

.....ты как всегда чужие деньги считаешь и это не прилично,как ты говоришь в германии 5 или 7 тыс. зарабатывают битте шён чемадан вокзал и зарабатывай.....
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9736
Ольга ВЕДЛЕР: «Велодорожка» для мелкого бизнеса
Отправлено: 18.02.24 - 20:16
#17
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Цитата:
ACROS:
( Каспи-0,95 и Халык-0,5 %)

Вы же не только QR принимаете,по картам 1.7%,1.5%
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