Отправлено: - 19:51

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Да ничего она не переложила. Что, владельцы супермаркетов и прочих магазинов как то плохо живут? У нас вон эти мелкие предприниматели жируют во дворе, все в коттеджах, у многих дома в Ойропе и Ацтане, борятся с народом при помощи депутатов.

Цитата:.....ты как всегда чужие деньги считаешь и это не прилично,как ты говоришь в германии 5 или 7 тыс. зарабатывают битте шён чемадан вокзал и зарабатывай.....