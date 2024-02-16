Отправлено: - 15:25

Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха:ЭТО БЫЛ НЕ Я 😉

У меня все еще есть алиби. Когда умер Навальный, я вел собрание в парламенте - иначе Над и подобные ему шуты точно обвинили бы меня в его убийстве 🤣

1. Печально конечно, что человек погиб, но странно, что весь Запад сейчас весело раскручивает здесь теории заговора, а его смерть даже не расследована.

2. Путину его смерть точно была не нужна, Навальному пришлось провести следующие десятилетия в тюрьме и никому политически не угрожал.

3. По официальным данным, причиной его смерти стал тромб. Больше мы ничего не знаем, дело расследуется, все остальное - заговоры.

4. Я не буду делать вид, что буду плакать всю ночь из-за Навального сейчас - в Газе умирают тысячи детей и всем СМИ плевать на них и теперь неделю будут выходить в эфир об одном американском агенте.

5. Да, российская юстиция несла ответственность за него в тюрьме, так же, как словацкая несла ответственность за генерала Лучанского или адвоката Кривоценко.

6. Но я не помню, чтобы министр юстиции Коликова подала в отставку в Словакии из-за смерти адвоката Кривоценко, за которую она была ответственна, так что пусть либералы помалкивают о России.

7. Милан Лучанский, похоже, выколол себе глаз, находясь под стражей, и вскоре умер — никто из словацких оппозиционных крикунов не возражал против этого, но главное — они сейчас морализируют по поводу смерти Навального.

8. Пусть они лучше посмотрят, что британцы и американцы делают с Джулианом Ассанжем, который находится под стражей на грани смерти на этом славном Западе, который гордится свободой слова и защитой журналистов.

9. Пусть вспомнят, как хранили молчание, когда недавно в украинском заключении умер американский журналист Гонсало Лира, критиковавший Зеленского.

10. Они даже не удосужились. А сегодня будут морализаторствовать по поводу смерти Навального. Опять же – всегда грустно, когда человек умирает, но это чистой воды лицемерие.

Роберт Фицо прав - если вы молчали, когда в Словакии умирали политзаключенные, то молчите и о России.

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