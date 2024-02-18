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≡  Ольга ВЕДЛЕР: «Велодорожка» для мелкого бизнеса
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48608
Ольга ВЕДЛЕР: «Велодорожка» для мелкого бизнеса
Отправлено: 18.02.24 - 09:42
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В Казахстане уничтожается мелкий аптечный бизнес. И уничтожается он руками государства. Вчера еще мы работали по патенту, а сегодня нам вменяют вводить штрих-коды на медикаменты. Никого не интересует, на какие деньги мы будем это делать и сколько мелких сельских аптек закроется
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14120
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Велодорожка» для мелкого бизнеса
Отправлено: 18.02.24 - 09:42
#1
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Сетевики действительно вас выдавливают. Не конкретно вас а маленькие магазинчик. Возьмём Россию уже в маленьких деревушках все позаскрывались и открылись гиганты пятёрочка, магниты и тд в них же и бутики аптечные есть. Мир меняется и надо подстраиваться. Тот же добринцоф сделал из маленького магазина маркет. Человек развивается. Идёт вперёд.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
920
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Велодорожка» для мелкого бизнеса
Отправлено: 18.02.24 - 11:52
#2
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Какой-там, у нас велодорожки не строят. Считают за людей только автомобилистов (сетевые аптеки по вашему), остальные не важно.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3342
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Велодорожка» для мелкого бизнеса
Отправлено: 18.02.24 - 12:00
#3
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Цитата:
а сегодня нам вменяют вводить штрих-коды на медикаменты.

Не понял, зачем вам вводить штрих-коды. Они же есть на всех упаковках. Если только разговор о том, что нужно закупать комп с считывателем штрих-кода.
У нас в Кр.Партизане открылся магазинчик на улице, так там сразу установили это оборудование и никто не возмущается.
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К
* Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
491
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Велодорожка» для мелкого бизнеса
Отправлено: 18.02.24 - 12:02
#4
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и правильно делают что не обращают внимания на застойный мелкий "так-называемый-бизнес". кто имел желание развился до крупных сетей, а прочие - конкурируйте!
ой! не можете?! ну тогда идите "на" и "в". такие "бизнесмены" тут ни в одно место не уперлись.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14120
Ольга ВЕДЛЕР: «Велодорожка» для мелкого бизнеса
Отправлено: 18.02.24 - 12:11
#5
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Цитата:
Карачун:
У меня сосед семечками торговал на улице. Потом взял в аренду дукен. Потом выкупил его. Он вкладывал в бизнес. И те кто не только думает о часовых поясах или о сыне музыканьте. Те щас на коне идут вперёд. А че теперь плакать. Всё. Бизнес пофукон. Деньги ушли на машины и на Питер. Надо было расширяется. Построить маркет. И тд
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15091
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Велодорожка» для мелкого бизнеса
Отправлено: 18.02.24 - 14:16
#6
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Сетевики это прогресс
Мелкие магазины и аптечки если не могут конкурировать должны закрыться
Иначе кому они нужны если в сетевом магазине все дешевле и товара Больше?
Капитализм однако
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6686
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Велодорожка» для мелкого бизнеса
Отправлено: 18.02.24 - 14:31
#7
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Как говорится:зри в корень или кому это выгодно? Кто лоббирует такие законы? Разумеется у сетевиков и владельцев супермаркетов есть крыша, возможно это чиновники и депутаты. Последних попросили очистить от всех кто путается под ногами,кто забирает хоть сколько-нибудь выручку. Очень много закрылись мелких тн.магазинов у дома. Кто остался выживают тем что берут в долг у фирмы и раздают тоже в долг бедному и нищему населению. Так и выживают, хорошо хоть эта часть выручки проходит без фискала,без учёта, тому и радуются такие же бедные и нищие предприниматели
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9736
Ольга ВЕДЛЕР: «Велодорожка» для мелкого бизнеса
Отправлено: 18.02.24 - 14:33
#8
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Цитата:
abaika95:
Мелкие магазины и аптечки если не могут конкурировать должны закрыться Иначе кому они нужны если в сетевом магазине все дешевле и товара Больше? Капитализм однако

Никто не спорит,что выживает тот кто умеет конкурировать,но это если при равных условиях,а какие же они равные если супермаркет с площадью 2000м2 и оборотом в несколько миллионов в день платит за лицензию на алкоголь столько же сколько магазинчик на 40м2 и оборот 100-200тыс\день?
Сейчас очередной побор придумали,страховка работников называется 80000 стоит,при этом у коллег продавщица которая была застрахована сломала руку не могла работать,ни копейки ей по этой страховки не выплатили,тогда спрашивается зачем ,куда и кому уходят эти поборы.
Все эти ОСМС,Пенсионный фонд,который почему то я должен платить из своего кармана,кто мне объяснит с кого хера я должен оплачивать пенсию и мед,страховку своему работнику?
Я должен платить ему з\п,а он пусть сам позаботиться о своём благополучии.
Цитата:
Сетевики это прогресс

Есть только один ньюанс,сетевой супермаркет эффективен когда у него площадь от 300м2 и выше,а вот в каждом дворе такой не воткнёшь,при этом умные люди посчитали ,что если у человека есть выбор купить на 5% дешевле но при этом надо идти или ехать на 1-2км дальше ,то человек не будет заморачиваться и купит здесь и сейчас,вот на этом и живёт "формат у дома"так зачем ломать и втыкать палки в колёса то что работает и приносит хоть небольшой но стабильный доход и налоги?

[Исправлено: Добринцофф, 18.02.2024 - 14:38]

[Исправлено: Добринцофф, 18.02.2024 - 19:13]
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
904
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Велодорожка» для мелкого бизнеса
Отправлено: 18.02.24 - 16:24
#9
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Цитата:
Добринцофф:
Все эти ОСМС,Пенсионный фонд,который почему то я должен платить из своего кармана,кто мне объяснит с кого хера я должен оплачивать пенсию и мед,страховку своему работнику? Я должен платить ему зп,а он пусть сам позаботиться о своём благополучии.


.....потому что ДобринцоФФ .....какой мы выбрали путь западный правильно и всё и вся законы мы затачиваем под запад,нанимаешь работягу на полный рабочий день,работадатель оплачивает опредилённый % мед.страховку остальное высчитывают у работяги,на пенсию тоже самое,мы ведь хотим жить комфортно и ни платить за все блага нет так не получится если выбрали этот путь то надо идти по нему или перекочевать в ларьки и банковать самопалом.Надо понять государство всё это переложила на работадателя как это делается в цивиллизованных странах....мы ведь передовая страна спорить не будишь.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35756
Ольга ВЕДЛЕР: «Велодорожка» для мелкого бизнеса
Отправлено: 18.02.24 - 17:13
#10
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
Надо понять государство всё это переложила на работадателя как

Да ничего она не переложила.
Что, владельцы супермаркетов и прочих магазинов как то плохо живут?
У нас вон эти мелкие предприниматели жируют во дворе, все в коттеджах, у многих дома в Ойропе и Ацтане, борятся с народом при помощи депутатов.
Вон старика 78 лет загнали в кабалу, на 500 тысяч, другую пенсионерку, кто назвал их Мерзкими людьми в паблике НГ, засудили и требовали 2 миллиона, суд длился полгода, две экспертизы со всего мира, в результате Мерзкие признаны не оскорблением.
Но кровь попили пенсионерке, бывшей таможеннице.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5825
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Велодорожка» для мелкого бизнеса
Отправлено: 18.02.24 - 17:28
#11
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Цитата:
Добринцофф:
800000


Не 85 000 тенге ?? Я уже второй год такую сумму плачу по к/х за механизаторов.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14120
Ольга ВЕДЛЕР: «Велодорожка» для мелкого бизнеса
Отправлено: 18.02.24 - 17:45
#12
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Цитата:
ACROS:
Вы аккуратно тут пишите. Налоговая смотрит. Да не плати добрый своим такие деньги.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9736
Ольга ВЕДЛЕР: «Велодорожка» для мелкого бизнеса
Отправлено: 18.02.24 - 19:19
#13
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Цитата:
ACROS:
Не 85 000 тенге ?? Я уже второй год такую сумму плачу по к/х за механизаторов.

Да я ошибся с ноликом 80 или 85 тыс.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5825
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Велодорожка» для мелкого бизнеса
Отправлено: 18.02.24 - 19:35
#14
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Цитата:
Vit:
Налоговая смотрит.


У меня БЕЛАЯ ведомость: - да и это не налоговые цифры, а цифры Минтруда.
С прошлого года ввели в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке.
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