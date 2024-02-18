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Ольга ВЕДЛЕР: «Велодорожка» для мелкого бизнеса
Ольга ВЕДЛЕР: «Велодорожка» для мелкого бизнеса
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48608
Ольга ВЕДЛЕР: «Велодорожка» для мелкого бизнеса
Отправлено: 18.02.24 - 09:42
В Казахстане уничтожается мелкий аптечный бизнес. И уничтожается он руками государства. Вчера еще мы работали по патенту, а сегодня нам вменяют вводить штрих-коды на медикаменты. Никого не интересует, на какие деньги мы будем это делать и сколько мелких сельских аптек закроется
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Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Велодорожка» для мелкого бизнеса
Отправлено: 18.02.24 - 09:42
Сетевики действительно вас выдавливают. Не конкретно вас а маленькие магазинчик. Возьмём Россию уже в маленьких деревушках все позаскрывались и открылись гиганты пятёрочка, магниты и тд в них же и бутики аптечные есть. Мир меняется и надо подстраиваться. Тот же добринцоф сделал из маленького магазина маркет. Человек развивается. Идёт вперёд.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 920
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Велодорожка» для мелкого бизнеса
Отправлено: 18.02.24 - 11:52
Какой-там, у нас велодорожки не строят. Считают за людей только автомобилистов (сетевые аптеки по вашему), остальные не важно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3342
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Велодорожка» для мелкого бизнеса
Отправлено: 18.02.24 - 12:00
Цитата:
Не понял, зачем вам вводить штрих-коды. Они же есть на всех упаковках. Если только разговор о том, что нужно закупать комп с считывателем штрих-кода.
У нас в Кр.Партизане открылся магазинчик на улице, так там сразу установили это оборудование и никто не возмущается.
а сегодня нам вменяют вводить штрих-коды на медикаменты.
Не понял, зачем вам вводить штрих-коды. Они же есть на всех упаковках. Если только разговор о том, что нужно закупать комп с считывателем штрих-кода.
У нас в Кр.Партизане открылся магазинчик на улице, так там сразу установили это оборудование и никто не возмущается.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 491
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Велодорожка» для мелкого бизнеса
Отправлено: 18.02.24 - 12:02
и правильно делают что не обращают внимания на застойный мелкий "так-называемый-бизнес". кто имел желание развился до крупных сетей, а прочие - конкурируйте!
ой! не можете?! ну тогда идите "на" и "в". такие "бизнесмены" тут ни в одно место не уперлись.
ой! не можете?! ну тогда идите "на" и "в". такие "бизнесмены" тут ни в одно место не уперлись.
Ольга ВЕДЛЕР: «Велодорожка» для мелкого бизнеса
Отправлено: 18.02.24 - 12:11
Цитата:
Карачун:У меня сосед семечками торговал на улице. Потом взял в аренду дукен. Потом выкупил его. Он вкладывал в бизнес. И те кто не только думает о часовых поясах или о сыне музыканьте. Те щас на коне идут вперёд. А че теперь плакать. Всё. Бизнес пофукон. Деньги ушли на машины и на Питер. Надо было расширяется. Построить маркет. И тд
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15091
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Велодорожка» для мелкого бизнеса
Отправлено: 18.02.24 - 14:16
Сетевики это прогресс
Мелкие магазины и аптечки если не могут конкурировать должны закрыться
Иначе кому они нужны если в сетевом магазине все дешевле и товара Больше?
Капитализм однако
Мелкие магазины и аптечки если не могут конкурировать должны закрыться
Иначе кому они нужны если в сетевом магазине все дешевле и товара Больше?
Капитализм однако
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6686
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Велодорожка» для мелкого бизнеса
Отправлено: 18.02.24 - 14:31
Как говорится:зри в корень или кому это выгодно? Кто лоббирует такие законы? Разумеется у сетевиков и владельцев супермаркетов есть крыша, возможно это чиновники и депутаты. Последних попросили очистить от всех кто путается под ногами,кто забирает хоть сколько-нибудь выручку. Очень много закрылись мелких тн.магазинов у дома. Кто остался выживают тем что берут в долг у фирмы и раздают тоже в долг бедному и нищему населению. Так и выживают, хорошо хоть эта часть выручки проходит без фискала,без учёта, тому и радуются такие же бедные и нищие предприниматели
Ольга ВЕДЛЕР: «Велодорожка» для мелкого бизнеса
Отправлено: 18.02.24 - 14:33
Цитата:
Никто не спорит,что выживает тот кто умеет конкурировать,но это если при равных условиях,а какие же они равные если супермаркет с площадью 2000м2 и оборотом в несколько миллионов в день платит за лицензию на алкоголь столько же сколько магазинчик на 40м2 и оборот 100-200тыс\день?
Сейчас очередной побор придумали,страховка работников называется 80000 стоит,при этом у коллег продавщица которая была застрахована сломала руку не могла работать,ни копейки ей по этой страховки не выплатили,тогда спрашивается зачем ,куда и кому уходят эти поборы.
Все эти ОСМС,Пенсионный фонд,который почему то я должен платить из своего кармана,кто мне объяснит с кого хера я должен оплачивать пенсию и мед,страховку своему работнику?
Я должен платить ему з\п,а он пусть сам позаботиться о своём благополучии.
Цитата:
Есть только один ньюанс,сетевой супермаркет эффективен когда у него площадь от 300м2 и выше,а вот в каждом дворе такой не воткнёшь,при этом умные люди посчитали ,что если у человека есть выбор купить на 5% дешевле но при этом надо идти или ехать на 1-2км дальше ,то человек не будет заморачиваться и купит здесь и сейчас,вот на этом и живёт "формат у дома"так зачем ломать и втыкать палки в колёса то что работает и приносит хоть небольшой но стабильный доход и налоги?
[Исправлено: Добринцофф, 18.02.2024 - 14:38]
[Исправлено: Добринцофф, 18.02.2024 - 19:13]
abaika95:
Мелкие магазины и аптечки если не могут конкурировать должны закрыться Иначе кому они нужны если в сетевом магазине все дешевле и товара Больше? Капитализм однако
Мелкие магазины и аптечки если не могут конкурировать должны закрыться Иначе кому они нужны если в сетевом магазине все дешевле и товара Больше? Капитализм однако
Никто не спорит,что выживает тот кто умеет конкурировать,но это если при равных условиях,а какие же они равные если супермаркет с площадью 2000м2 и оборотом в несколько миллионов в день платит за лицензию на алкоголь столько же сколько магазинчик на 40м2 и оборот 100-200тыс\день?
Сейчас очередной побор придумали,страховка работников называется 80000 стоит,при этом у коллег продавщица которая была застрахована сломала руку не могла работать,ни копейки ей по этой страховки не выплатили,тогда спрашивается зачем ,куда и кому уходят эти поборы.
Все эти ОСМС,Пенсионный фонд,который почему то я должен платить из своего кармана,кто мне объяснит с кого хера я должен оплачивать пенсию и мед,страховку своему работнику?
Я должен платить ему з\п,а он пусть сам позаботиться о своём благополучии.
Цитата:
Сетевики это прогресс
Есть только один ньюанс,сетевой супермаркет эффективен когда у него площадь от 300м2 и выше,а вот в каждом дворе такой не воткнёшь,при этом умные люди посчитали ,что если у человека есть выбор купить на 5% дешевле но при этом надо идти или ехать на 1-2км дальше ,то человек не будет заморачиваться и купит здесь и сейчас,вот на этом и живёт "формат у дома"так зачем ломать и втыкать палки в колёса то что работает и приносит хоть небольшой но стабильный доход и налоги?
[Исправлено: Добринцофф, 18.02.2024 - 14:38]
[Исправлено: Добринцофф, 18.02.2024 - 19:13]
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 904
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Велодорожка» для мелкого бизнеса
Отправлено: 18.02.24 - 16:24
Цитата:
.....потому что ДобринцоФФ .....какой мы выбрали путь западный правильно и всё и вся законы мы затачиваем под запад,нанимаешь работягу на полный рабочий день,работадатель оплачивает опредилённый % мед.страховку остальное высчитывают у работяги,на пенсию тоже самое,мы ведь хотим жить комфортно и ни платить за все блага нет так не получится если выбрали этот путь то надо идти по нему или перекочевать в ларьки и банковать самопалом.Надо понять государство всё это переложила на работадателя как это делается в цивиллизованных странах....мы ведь передовая страна спорить не будишь.
Добринцофф:
Все эти ОСМС,Пенсионный фонд,который почему то я должен платить из своего кармана,кто мне объяснит с кого хера я должен оплачивать пенсию и мед,страховку своему работнику? Я должен платить ему зп,а он пусть сам позаботиться о своём благополучии.
Все эти ОСМС,Пенсионный фонд,который почему то я должен платить из своего кармана,кто мне объяснит с кого хера я должен оплачивать пенсию и мед,страховку своему работнику? Я должен платить ему зп,а он пусть сам позаботиться о своём благополучии.
.....потому что ДобринцоФФ .....какой мы выбрали путь западный правильно и всё и вся законы мы затачиваем под запад,нанимаешь работягу на полный рабочий день,работадатель оплачивает опредилённый % мед.страховку остальное высчитывают у работяги,на пенсию тоже самое,мы ведь хотим жить комфортно и ни платить за все блага нет так не получится если выбрали этот путь то надо идти по нему или перекочевать в ларьки и банковать самопалом.Надо понять государство всё это переложила на работадателя как это делается в цивиллизованных странах....мы ведь передовая страна спорить не будишь.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 35756
Ольга ВЕДЛЕР: «Велодорожка» для мелкого бизнеса
Отправлено: 18.02.24 - 17:13
Цитата:
Да ничего она не переложила.
Что, владельцы супермаркетов и прочих магазинов как то плохо живут?
У нас вон эти мелкие предприниматели жируют во дворе, все в коттеджах, у многих дома в Ойропе и Ацтане, борятся с народом при помощи депутатов.
Вон старика 78 лет загнали в кабалу, на 500 тысяч, другую пенсионерку, кто назвал их Мерзкими людьми в паблике НГ, засудили и требовали 2 миллиона, суд длился полгода, две экспертизы со всего мира, в результате Мерзкие признаны не оскорблением.
Но кровь попили пенсионерке, бывшей таможеннице.
родом из Шанхая2022:
Надо понять государство всё это переложила на работадателя как
Надо понять государство всё это переложила на работадателя как
Да ничего она не переложила.
Что, владельцы супермаркетов и прочих магазинов как то плохо живут?
У нас вон эти мелкие предприниматели жируют во дворе, все в коттеджах, у многих дома в Ойропе и Ацтане, борятся с народом при помощи депутатов.
Вон старика 78 лет загнали в кабалу, на 500 тысяч, другую пенсионерку, кто назвал их Мерзкими людьми в паблике НГ, засудили и требовали 2 миллиона, суд длился полгода, две экспертизы со всего мира, в результате Мерзкие признаны не оскорблением.
Но кровь попили пенсионерке, бывшей таможеннице.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5825
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Велодорожка» для мелкого бизнеса
Отправлено: 18.02.24 - 17:28
Цитата:
Не 85 000 тенге ?? Я уже второй год такую сумму плачу по к/х за механизаторов.
Добринцофф:
800000
800000
Не 85 000 тенге ?? Я уже второй год такую сумму плачу по к/х за механизаторов.
Ольга ВЕДЛЕР: «Велодорожка» для мелкого бизнеса
Отправлено: 18.02.24 - 17:45
Цитата:
ACROS:Вы аккуратно тут пишите. Налоговая смотрит. Да не плати добрый своим такие деньги.
Ольга ВЕДЛЕР: «Велодорожка» для мелкого бизнеса
Отправлено: 18.02.24 - 19:19
Цитата:
Да я ошибся с ноликом 80 или 85 тыс.
ACROS:
Не 85 000 тенге ?? Я уже второй год такую сумму плачу по к/х за механизаторов.
Не 85 000 тенге ?? Я уже второй год такую сумму плачу по к/х за механизаторов.
Да я ошибся с ноликом 80 или 85 тыс.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5825
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Велодорожка» для мелкого бизнеса
Отправлено: 18.02.24 - 19:35
Цитата:
У меня БЕЛАЯ ведомость: - да и это не налоговые цифры, а цифры Минтруда.
С прошлого года ввели в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке.
Vit:
Налоговая смотрит.
Налоговая смотрит.
У меня БЕЛАЯ ведомость: - да и это не налоговые цифры, а цифры Минтруда.
С прошлого года ввели в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке.
-
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