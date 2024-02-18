Отправлено: - 16:41

сайлау курманов:

) не несёт всякую пургу к месту и не месту, я его знаю лично,он мир повидал, жил в Америке, две вышки образования и комменты у него адекватные

Цитата:....тот был с высшим образованием, доктор если не ошибиться и под Наполеона маскировался,что не помешало ему молодую девушку расчленить и реку скинуть.Сайлау если две вышки и жил в америке ты присваиваешь ему свой статус?