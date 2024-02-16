Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 19:53
Алексей Навальный умер в исправительной колонии "Полярный волк" в посёлке Харп. Об этом сообщает УФСИН. Причины смерти устанавливаются. Соратники Алексея Навального пока не подтверждают смерть политика. Адвокат Навального вылетел в колонию в Харп. Читать новость
Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха:ЭТО БЫЛ НЕ Я 😉 У меня все еще есть алиби. Когда умер Навальный, я вел собрание в парламенте - иначе Над и подобные ему шуты точно обвинили бы меня в его убийстве 🤣 1. Печально конечно, что человек погиб, но странно, что весь Запад сейчас весело раскручивает здесь теории заговора, а его смерть даже не расследована. 2. Путину его смерть точно была не нужна, Навальному пришлось провести следующие десятилетия в тюрьме и никому политически не угрожал. 3. По официальным данным, причиной его смерти стал тромб. Больше мы ничего не знаем, дело расследуется, все остальное - заговоры. 4. Я не буду делать вид, что буду плакать всю ночь из-за Навального сейчас - в Газе умирают тысячи детей и всем СМИ плевать на них и теперь неделю будут выходить в эфир об одном американском агенте. 5. Да, российская юстиция несла ответственность за него в тюрьме, так же, как словацкая несла ответственность за генерала Лучанского или адвоката Кривоценко. 6. Но я не помню, чтобы министр юстиции Коликова подала в отставку в Словакии из-за смерти адвоката Кривоценко, за которую она была ответственна, так что пусть либералы помалкивают о России. 7. Милан Лучанский, похоже, выколол себе глаз, находясь под стражей, и вскоре умер — никто из словацких оппозиционных крикунов не возражал против этого, но главное — они сейчас морализируют по поводу смерти Навального. 8. Пусть они лучше посмотрят, что британцы и американцы делают с Джулианом Ассанжем, который находится под стражей на грани смерти на этом славном Западе, который гордится свободой слова и защитой журналистов. 9. Пусть вспомнят, как хранили молчание, когда недавно в украинском заключении умер американский журналист Гонсало Лира, критиковавший Зеленского. 10. Они даже не удосужились. А сегодня будут морализаторствовать по поводу смерти Навального. Опять же – всегда грустно, когда человек умирает, но это чистой воды лицемерие. Роберт Фицо прав - если вы молчали, когда в Словакии умирали политзаключенные, то молчите и о России.
111: Ну ты же сам сказал, пойдешь помогать спецназу громить тех, кто пошел против повышения цен? Или я не так понял?
Иногда. Трудно понять че ты хочешь сказать. Если емешь виду алматы. То да пойду буду спасать полицейских. Хватит ли сил. Я не знаю. На сколько хватит сил, на столько и буду. Не стыдно погибнуть за добро. Бог мне поможет.
Это вам лично Путин доложил? Или вам это стало "известно" из сообщений агентства ОББ (одна баба болтнула)? ... В любом преступлении надо искать заказчика - кому ЭТО выгодно. Хотел бы Путин убить навального - убил бы ещё тогда. Но он ему тупо не интересен был тогда, не интересен и сейчас. И в Германию на "лечение" не выпустил бы. А вот изобразить из него "жертву режима" выгодно западу. Они его и траванули слегка. Чтобы быстро не помер. И в Германии "неожиданно" "обнаружили" следы своего же яда. Знали, что искать. ... И вернулся он в Россию не от большого ума. Был бы умным и самостоятельным - остался бы на западе. Ибо знал, что его тюрьма ждёт. Но западу он нужен был именно в России и именно в качестве "жертвы режима". Его заставили вернуться. ... А сейчас им тупо необходимо было отвлечь внимание от правды, которую на запад принёс Карлсон, взяв интервью у Путина. Но, как обычно, они промахнулись. Интервью УЖЕ посмотрели миллионы жителей запада. И смерть какого-то-там-навального людей уже не интересует. Кроме наших доморощенных навальнят. Но ничего. Пошумят и забудут скоро. Как забыли историю с "отравлением" скрипалей. Ведь платить за шум вокруг этого "события" им никто не будет.
Готов ли я пойти на богоубиство. Убить сына который руку положил на своих, на родных. На. Скорей всего готов. Готов в ли бог простить это?. Врятли.. Понесу ли я кару. Да ну только за то сын поднял руку на своих. Значит я плохой отец. Не мог воспитать правильного пацана. Да в этом случаи я принимаю кару. Я готов
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