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≡ Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48608
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 19:53
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Алексей Навальный умер в исправительной колонии "Полярный волк" в посёлке Харп. Об этом сообщает УФСИН. Причины смерти устанавливаются. Соратники Алексея Навального пока не подтверждают смерть политика. Адвокат Навального вылетел в колонию в Харп.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14119
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 18.02.24 - 13:35
#180
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Цитата:
111:
Ну во первых я не когда руку не подыму на трудягах . Поэтому че бы я избивал таксистов. Это не по пацански если че. Насчет цен я безсилен. Плачу сколько они просят.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35756
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 18.02.24 - 13:37
#181
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Цитата:
Vit:
Ну во первых я не когда руку не подыму на трудягах .

Ну ты же сам сказал, пойдешь помогать спецназу громить тех, кто пошел против повышения цен?
Или я не так понял?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35756
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 18.02.24 - 14:09
#182
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Где же Навальный?


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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1703
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 18.02.24 - 15:25
#183
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Цитата:
Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха:ЭТО БЫЛ НЕ Я 😉
У меня все еще есть алиби. Когда умер Навальный, я вел собрание в парламенте - иначе Над и подобные ему шуты точно обвинили бы меня в его убийстве 🤣
1. Печально конечно, что человек погиб, но странно, что весь Запад сейчас весело раскручивает здесь теории заговора, а его смерть даже не расследована.
2. Путину его смерть точно была не нужна, Навальному пришлось провести следующие десятилетия в тюрьме и никому политически не угрожал.
3. По официальным данным, причиной его смерти стал тромб. Больше мы ничего не знаем, дело расследуется, все остальное - заговоры.
4. Я не буду делать вид, что буду плакать всю ночь из-за Навального сейчас - в Газе умирают тысячи детей и всем СМИ плевать на них и теперь неделю будут выходить в эфир об одном американском агенте.
5. Да, российская юстиция несла ответственность за него в тюрьме, так же, как словацкая несла ответственность за генерала Лучанского или адвоката Кривоценко.
6. Но я не помню, чтобы министр юстиции Коликова подала в отставку в Словакии из-за смерти адвоката Кривоценко, за которую она была ответственна, так что пусть либералы помалкивают о России.
7. Милан Лучанский, похоже, выколол себе глаз, находясь под стражей, и вскоре умер — никто из словацких оппозиционных крикунов не возражал против этого, но главное — они сейчас морализируют по поводу смерти Навального.
8. Пусть они лучше посмотрят, что британцы и американцы делают с Джулианом Ассанжем, который находится под стражей на грани смерти на этом славном Западе, который гордится свободой слова и защитой журналистов.
9. Пусть вспомнят, как хранили молчание, когда недавно в украинском заключении умер американский журналист Гонсало Лира, критиковавший Зеленского.
10. Они даже не удосужились. А сегодня будут морализаторствовать по поводу смерти Навального. Опять же – всегда грустно, когда человек умирает, но это чистой воды лицемерие.
Роберт Фицо прав - если вы молчали, когда в Словакии умирали политзаключенные, то молчите и о России.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14119
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 18.02.24 - 15:38
#184
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Цитата:
111: Ну ты же сам сказал, пойдешь помогать спецназу громить тех, кто пошел против повышения цен? Или я не так понял?
Иногда. Трудно понять че ты хочешь сказать. Если емешь виду алматы. То да пойду буду спасать полицейских. Хватит ли сил. Я не знаю. На сколько хватит сил, на столько и буду. Не стыдно погибнуть за добро. Бог мне поможет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35756
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 18.02.24 - 17:05
#185
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Цитата:
Vit:
Если емешь виду алматы. То д

Аллооо!
Это уже было.
Как и забастовка нефтянников в Жана Озене, кстати, почему ты там не спасал полицейских?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1639
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 18.02.24 - 17:17
#186
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Цитата:
Змея Подколодная:
2. Путину его смерть точно была не нужна,


так и руководитель частной военной компании «Вагнер» Приго́жин ему уже не угрожал..однако Путин его ликвидировал...так что ваша карта не пляшет..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1639
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 18.02.24 - 17:21
#187
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Шило в мешке не утаишь..придёт время и всё вылезет наружу..и культ личности развенчают..то ли ещё будет..всё это мы проходили
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1143
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 18.02.24 - 17:33
#188
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Путин его ликвидировал

:lol: Это вам лично Путин доложил? Или вам это стало "известно" из сообщений агентства ОББ (одна баба болтнула)?
...
В любом преступлении надо искать заказчика - кому ЭТО выгодно.
Хотел бы Путин убить навального - убил бы ещё тогда. Но он ему тупо не интересен был тогда, не интересен и сейчас.
И в Германию на "лечение" не выпустил бы.
А вот изобразить из него "жертву режима" выгодно западу. Они его и траванули слегка. Чтобы быстро не помер.
И в Германии "неожиданно" "обнаружили" следы своего же яда. Знали, что искать.
...
И вернулся он в Россию не от большого ума. Был бы умным и самостоятельным - остался бы на западе. Ибо знал, что его тюрьма ждёт.
Но западу он нужен был именно в России и именно в качестве "жертвы режима". Его заставили вернуться.
...
А сейчас им тупо необходимо было отвлечь внимание от правды, которую на запад принёс Карлсон, взяв интервью у Путина. Но, как обычно, они промахнулись. Интервью УЖЕ посмотрели миллионы жителей запада. И смерть какого-то-там-навального людей уже не интересует.
Кроме наших доморощенных навальнят.
Но ничего. Пошумят и забудут скоро. Как забыли историю с "отравлением" скрипалей.
Ведь платить за шум вокруг этого "события" им никто не будет.

[Исправлено: Skeptic, 18.02.2024 - 17:34]

[Исправлено: Skeptic, 18.02.2024 - 17:35]
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14119
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 18.02.24 - 17:47
#189
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
так и руководитель частной военной компании «Вагнер» Приго́жин ему уже не угрожал..однако Путин его ликвидировал...так что ваша карта не пляшет..

Ну добустим при всем уважении. Всех предателей ждёт один конец.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14119
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 18.02.24 - 17:50
#190
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

Вспомним Тараса. Я вас выростил я и уничттжу. И это был отец к сыну. Всё имеет свое окончание.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14119
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 18.02.24 - 18:04
#191
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Готов ли я пойти на богоубиство. Убить сына который руку положил на своих, на родных. На. Скорей всего готов. Готов в ли бог простить это?. Врятли.. Понесу ли я кару. Да ну только за то сын поднял руку на своих. Значит я плохой отец. Не мог воспитать правильного пацана. Да в этом случаи я принимаю кару. Я готов
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Страница 13 из 13«1...111213
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