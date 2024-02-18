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≡ "Ордабасы" и "Тобол" разыграют 100 млн тенге за Кубок Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48608
"Ордабасы" и "Тобол" разыграют 100 млн тенге за Кубок Казахстана
Отправлено: 18.02.24 - 17:10
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В турецком Белеке состоялись полуфинальные матчи зимнего Кубка ПФЛК с призовым фондом в 100 млн тенге. По итогам первого дня соревнований "Ордабасы" обыграл "Елимай", а "Тобол" был сильнее "Актобе".
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1639
Re: "Ордабасы" и "Тобол" разыграют 100 млн...
Отправлено: 18.02.24 - 17:10
#1
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Цитата:
денежный куш в размере 100 млн тенге.

Источник:


Так эта сумма для них сущие копейки,так на мелкие карманные расходы..
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