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≡ "Много внимания, времени и терпения" - Сумки из бусин и бисера, как у мировых брендов, делает 14-летняя школьница в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48608
"Много внимания, времени и терпения" - Сумки из бусин и бисера, как у мировых брендов, делает 14-летняя школьница в Костанайской области
Отправлено: 18.02.24 - 17:10
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- Кропотливый труд в ручной работе не всегда понимается обществом и часто обесценивается. А на самом деле это очень тяжело, особенно когда ты творческая личность, но педант в деле, - рассказывает Дарина Сайдалы.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26153
"Много внимания, времени и терпения" - Сумки из бусин и бисера, как у мировых брендов, делает 14-летняя школьница в Костанайской области
Отправлено: 18.02.24 - 17:10
#1
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с.Байшулак, не знаю такого.
50 лет, прожил в Тарановском
районе... :-o

[Исправлено: drakon, 18.02.2024 - 17:11]
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