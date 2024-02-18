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"Много внимания, времени и терпения" - Сумки из бусин и бисера, как у мировых брендов, делает 14-летняя школьница в Костанайской области
"Много внимания, времени и терпения" - Сумки из бусин и бисера, как у мировых брендов, делает 14-летняя школьница в Костанайской области
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