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≡ "Это наше право - скорбеть по человеку" - Стихийный мемориал памяти Алексея Навального дважды создали жители Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48606
"Это наше право - скорбеть по человеку" - Стихийный мемориал памяти Алексея Навального дважды создали жители Костаная
Отправлено: 18.02.24 - 12:48
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16 февраля главной мировой новостью стало сообщение о смерти российского политика Алексея Навального. В тот же день в сотнях городах по всему миру появились стихийные мемориалы памяти Навального. В Казахстане мероприятия прошли в Алматы и Астане, а в Костанае люди несли цветы к памятнику жертвам политических репрессий в парке Победы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35751
"Это наше право - скорбеть по человеку" - Стихийный мемориал памяти Алексея Навального дважды создали жители Костаная
Отправлено: 18.02.24 - 14:26
#15
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[Исправлено: 111, 18.02.2024 - 14:27]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14112
"Это наше право - скорбеть по человеку" - Стихийный мемориал памяти Алексея Навального дважды создали жители Костаная
Отправлено: 18.02.24 - 14:28
#16
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Цитата:
Артем Марусич:
Вам в Америке случайно кастрюли на голову не кто не надел?)) памятник в ржеве посвещен погибшим советским солдатом. Журавли в тему. Я спецом погуглил и остановился. Прошёл сфотал. Почтил память погибшим советским солдатам. Кстати там пытался найти фамилию деда Марика. Не нашел.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35751
"Это наше право - скорбеть по человеку" - Стихийный мемориал памяти Алексея Навального дважды создали жители Костаная
Отправлено: 18.02.24 - 14:34
#17
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Цитата:
Vit:
Кстати там пытался найти фамилию деда Марика. Не нашел.

Хм..
Если он умер в 1988м, с какого перепуга ты там его искал?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14112
"Это наше право - скорбеть по человеку" - Стихийный мемориал памяти Алексея Навального дважды создали жители Костаная
Отправлено: 18.02.24 - 14:41
#18
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Цитата:
111:
Да откуда я знаю. В Википедии его нет. Просто посмотрел там тоже нет. Хотел дань отдать советскому войну. Хотел ему сказать смотри твой внук че творит. Какие гадости несет на форуме. Вашего ремня на него не хватает.
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Артем Марусич
* Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
574
Re: "Это наше право - скорбеть по человеку" -...
Отправлено: 18.02.24 - 14:41
#19
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Цитата:
mks2703:
Человек - иноагент. Без вариантов. На Западе, в той же Америке присел бы до конца дней.Иноагент в самом прямом смысле, агент ЦРУ и МИ-6, разоблачения о финансовых махинациях власти, получал такие, которые простому смертному и не снились, простому оппозиционеру тоже. Даже супер хакерам сложно добыть такой компромат, а тем более раскрутить западные банки и другие финансовые конторы на слив, ну это могут только люди в темных плащах из определенных контор.Детишки пристроены на Западе и являются заложниками. Посмотрите на этих людей с белыми лицами, они же в случае своей победы собирались построить лагеря для всех, кто не согласен с ними и 37 год показался бы шалостью. Вот эти все люди с белыми лицами стали бы надсмотрщиками в этих лагерях, судьями и прокурорами.Не понимаю идиотов скорбящим по ним и несущих цветочки.


Вы же вкурсе, что толькочто создали контент для иноагента под номером 36? Зарегистрированы на иноагентском ресурсе, и оказались под его влиянием (так как прочитали опубликованную им информацию). Живите теперь с этим.

А если бы вы смотрели материалы расследования глазами, а не тем местом которым вы их смотрели, вы бы заметили ссылки на источники. К расследованиям прилагаются текстовые версии, читая расследования в тексте вы можете перейдя по ссылкам получить те же документы из открытых источников, а за одно, используя те же инструменты, проверить в тех же краях всех акимов областей и наших министров.

У расследований ФБК очень хороший факт чек и отличные пруфы. Считать, что для подобных расследований нужны материалы спец служб, может только человек, не умеющий читать.
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Артем Марусич
* Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
574
Re: "Это наше право - скорбеть по человеку" -...
Отправлено: 18.02.24 - 14:42
#20
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Ну либо не желающий, вы же как то капчу ввели.
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