Отправлено: - 14:33

abaika95:

Мелкие магазины и аптечки если не могут конкурировать должны закрыться Иначе кому они нужны если в сетевом магазине все дешевле и товара Больше? Капитализм однако

Сетевики это прогресс

[Исправлено: Добринцофф, 18.02.2024 - 14:38]

Цитата:Никто не спорит,что выживает тот кто умеет конкурировать,но это если при равных условиях,а какие же они равные если супермаркет с площадью 2000м2 и оборотом в несколько миллионов в день платит за лицензию на алкоголь столько же сколько магазинчик на 40м2 и оборот 100-200тыс\день?Сейчас очередной побор придумали,страховка работников называется 800000 стоит,при этом у коллег продавщица которая была застрахована сломала руку не могла работать,ни копейки ей по этой страховки не выплатили,тогда спрашивается зачем ,куда и кому уходят эти поборы.Все эти ОСМС,Пенсионный фонд,который почему то я должен платить из своего кармана,кто мне объяснит с кого хера я должен оплачивать пенсию и мед,страховку своему работнику?Я должен платить ему з\п,а он пусть сам позаботиться о своём благополучии.Цитата:Есть только один ньюанс,сетевой супермаркет эффективен когда у него площадь от 300м2 и выше,а вот в каждом дворе такой не воткнёшь,при этом умные люди посчитали ,что если у человека есть выбор купить на 5% дешевле но при этом надо идти или ехать на 1-2км дальше ,то человек не будет заморачиваться и купит здесь и сейчас,вот на этом и живёт "формат у дома"так зачем ломать и втыкать палки в колёса то что работает и приносит хоть небольшой но стабильный доход и налоги?