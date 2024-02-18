Очередной самолет сгорел. Лишь бы не мой второй племянник, хотя он идейный. Обычно он скидывает УМПК далеко за линией соприкосновения, кстати таким образом взяли Авдеевку, где оставались еще жители, ну и пофиг на жителей, это же Россия.
Kairat stayer: Пусть украинский народ сам решает, куда и как им двигаться к светлому будущему. Всегда россиянам говорил, что лучше жить в крепком гоударстве, в союзе с соседними государствами в мире и согласии.
К светлому будущему в понимании украинцев - это на запад, то бишь в НАТО. Какой может быть союз между Россией и страной НАТО? Как вы вообще себе всё это представляете?
Нет и в КЗ не норм И общество и государство борется с дискриминацией То что при тебе было так не означает что это норм Иначе мы завтра придем к выводу что русских тоже не обязаны обслуживать на русском языке в России да и у нас тоже А зачем? Пусть учат казахский Цитата:
maxsaf: Ты прям как мертвый пешеход на зебре - это все водитель виноват, я специально умер, чтобы доказать это всем.
Гитлер напал на СССР Гитлер преступник или Сталин котрый довел до этого исхода?
maxsaf: Люди (не Абайки) начали понимать, что дальнейшая помощь приведет к концу цивилизации, и что нужно сделать выбор - сдать Украину или весь мир в труху
Это говорит о том что Россия страна слабак Не смогли силой взять Украину Начали везде кричать про ядерные удары У серьезных людей (не у Максов) так не принято это беспредел основанный на истеричном маразматизме путина В ЦРУ тут же привели к работу программу по развалу России Начали организовывать фонды, конференции народов России Пропагандировать развал Уже активисты появились
Два скандала в Дагестане и Башкирии вроде не имели целью отделение но уже не русские народы начали двигаться в сторону обьеденения на определенных темах
Вернутся фронтовики в свои республики Они там не за русских воевали или русский мир а за бабки Поэтому оно с лёгкостью начнут воевать за бабки но уже на отделение
Один рад развалили СССР Тогда ещё ЦРУ беспокоились за ядерный арсенал Боясь что республики начнут ядерную войну между собой Ниче у всех республик отобрали его и вывезли в Россию Теперь Россию развалят и также арсеналы отберут И так пока этническая Россия не сузится до естественных границ от Смоленска до Рязани От Ростова до Архангельска став обычной (но крупной) страной восточной Европы
abaika95: Гитлер преступник или Сталин котрый довел до этого исхода?
Хватит уже искать аналогии сегодняшней ситуации в истории - их нет и быть не может по одной простой причине - наличии ЯО. У Сталина была надежда победить гитлеровскую Германию, был шанс. Победить Россию шансов нет, будь она хоть миллион раз не права, и все силы мира повернутся против России. Это просто закончится апокалипсисом, а не победой. При всем желании. Ну никак, понимаешь?
maxsaf: Хватит уже искать аналогии сегодняшней ситуации в истории - их нет и быть не может по одной простой причине - наличии ЯО.
Это путину скажи А то у него любой вопрос про сегодня сразу же уводится к Рюрику) Цитата:
maxsaf: Германию, был шанс. Победить Россию шансов нет, будь она хоть миллион раз не права, и все силы мира повернутся против России. Это просто закончится апокалипсисом, а не победой. При всем желании. Ну никак, понимаешь?
Не понимаю СССР же победили А ядерный арсенал там был побольше чем у России Цитата:
maxsaf: Каким образом?
Црушными методами Цитата:
maxsaf: Ну, появятся две дырки на карте, или два новых моря. Дальше что?
Чёт на месте 14 республик дырки не появились Ушли сами Прибалтика причем первая Туда даже танки вводили В людей стреляли Не помогло И ядерку никто не испугался
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