Отправлено: - 14:41

mks2703:

Человек - иноагент. Без вариантов. На Западе, в той же Америке присел бы до конца дней.Иноагент в самом прямом смысле, агент ЦРУ и МИ-6, разоблачения о финансовых махинациях власти, получал такие, которые простому смертному и не снились, простому оппозиционеру тоже. Даже супер хакерам сложно добыть такой компромат, а тем более раскрутить западные банки и другие финансовые конторы на слив, ну это могут только люди в темных плащах из определенных контор.Детишки пристроены на Западе и являются заложниками. Посмотрите на этих людей с белыми лицами, они же в случае своей победы собирались построить лагеря для всех, кто не согласен с ними и 37 год показался бы шалостью. Вот эти все люди с белыми лицами стали бы надсмотрщиками в этих лагерях, судьями и прокурорами.Не понимаю идиотов скорбящим по ним и несущих цветочки.



Цитата:Вы же вкурсе, что толькочто создали контент для иноагента под номером 36? Зарегистрированы на иноагентском ресурсе, и оказались под его влиянием (так как прочитали опубликованную им информацию). Живите теперь с этим.А если бы вы смотрели материалы расследования глазами, а не тем местом которым вы их смотрели, вы бы заметили ссылки на источники. К расследованиям прилагаются текстовые версии, читая расследования в тексте вы можете перейдя по ссылкам получить те же документы из открытых источников, а за одно, используя те же инструменты, проверить в тех же краях всех акимов областей и наших министров.У расследований ФБК очень хороший факт чек и отличные пруфы. Считать, что для подобных расследований нужны материалы спец служб, может только человек, не умеющий читать.