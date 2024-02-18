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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 110 из 111«1...108109110111»
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35751
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 13:21
#1636
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Цитата:
Vit:
Марикджан я уже тебе советовал. Повторюсь. Не пей ты

Вопрос от Гоги был в том, чтобы я показал холодильник, ну я же его весь не съем за один присест?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35751
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 13:36
#1637
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Сегодня немцы для россиян это нацисты.
Что и требовалось проверить


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35751
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 13:45
#1638
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Очередной самолет сгорел.
Лишь бы не мой второй племянник, хотя он идейный.
Обычно он скидывает УМПК далеко за линией соприкосновения, кстати таким образом взяли Авдеевку, где оставались еще жители, ну и пофиг на жителей, это же Россия.

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21996
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 14:01
#1639
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Цитата:
Kairat stayer: Пусть украинский народ сам решает, куда и как им двигаться к светлому будущему. Всегда россиянам говорил, что лучше жить в крепком гоударстве, в союзе с соседними государствами в мире и согласии.

К светлому будущему в понимании украинцев - это на запад, то бишь в НАТО. Какой может быть союз между Россией и страной НАТО? Как вы вообще себе всё это представляете?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15091
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 14:01
#1640
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Цитата:
maxsaf:
В России это не норм, а в КЗ норм

Нет и в КЗ не норм
И общество и государство борется с дискриминацией
То что при тебе было так не означает что это норм
Иначе мы завтра придем к выводу что русских тоже не обязаны обслуживать на русском языке в России да и у нас тоже
А зачем? Пусть учат казахский
Цитата:
maxsaf:
Ты прям как мертвый пешеход на зебре - это все водитель виноват, я специально умер, чтобы доказать это всем.

Гитлер напал на СССР
Гитлер преступник или Сталин котрый довел до этого исхода?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15091
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 14:04
#1641
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Цитата:
maxsaf:
Какой может быть союз между Россией и страной НАТО? Как вы вообще себе всё это представляете?

А зачем России вообще союз с Украиной?
Украина вступит в НАТО и все западная граница России захлопнулась
Далее НАТО будет делать всё чтобы провоцировать развал России

Заметь до этого они этим не занимались но после начала войны занялись

Начнутся брожения в регионах
Путин умрет на его место встанет новый Горбачев или Хрущев
И регионы начнут отлетать

Это уже программа минимум для нато
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15091
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 14:10
#1642
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Цитата:
maxsaf:
Люди (не Абайки) начали понимать, что дальнейшая помощь приведет к концу цивилизации, и что нужно сделать выбор - сдать Украину или весь мир в труху


Это говорит о том что Россия страна слабак
Не смогли силой взять Украину
Начали везде кричать про ядерные удары
У серьезных людей (не у Максов) так не принято это беспредел основанный на истеричном маразматизме путина
В ЦРУ тут же привели к работу программу по развалу России
Начали организовывать фонды, конференции народов России
Пропагандировать развал
Уже активисты появились

Два скандала в Дагестане и Башкирии вроде не имели целью отделение но уже не русские народы начали двигаться в сторону обьеденения на определенных темах

Вернутся фронтовики в свои республики
Они там не за русских воевали или русский мир а за бабки
Поэтому оно с лёгкостью начнут воевать за бабки но уже на отделение

И какой нибудь Дагестан или Бурятия вспыхнет
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15091
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 14:13
#1643
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Один рад развалили СССР
Тогда ещё ЦРУ беспокоились за ядерный арсенал
Боясь что республики начнут ядерную войну между собой
Ниче у всех республик отобрали его и вывезли в Россию
Теперь Россию развалят и также арсеналы отберут
И так пока этническая Россия не сузится до естественных границ от Смоленска до Рязани
От Ростова до Архангельска став обычной (но крупной) страной восточной Европы
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21996
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 14:16
#1644
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Цитата:
abaika95:
Гитлер преступник или Сталин котрый довел до этого исхода?

Хватит уже искать аналогии сегодняшней ситуации в истории - их нет и быть не может по одной простой причине - наличии ЯО. У Сталина была надежда победить гитлеровскую Германию, был шанс. Победить Россию шансов нет, будь она хоть миллион раз не права, и все силы мира повернутся против России. Это просто закончится апокалипсисом, а не победой. При всем желании. Ну никак, понимаешь?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21996
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 14:17
#1645
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Цитата:
abaika95:
Теперь Россию развалят

Каким образом?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21996
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 14:19
#1646
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Цитата:
abaika95:
И какой нибудь Дагестан или Бурятия вспыхнет

Ну, появятся две дырки на карте, или два новых моря. Дальше что?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35751
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 14:19
#1647
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Цитата:
maxsaf:
Победить Россию шансов нет, будь она хоть миллион раз не права, и все силы мира повернутся против России. Это просто закончится апокалипсисом, а не победой. При всем желании.

Сколько пафоса.
Надо запомнить.
Скажу больше, даже маленькую Сев. Корею не победить!
Тогда как Корея сама по себе просто расколоась.
Ну тип Южного Северного Судана.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21996
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 14:21
#1648
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Цитата:
abaika95:
А зачем России вообще союз с Украиной?

Этот вопрос задавайте Кайрату. Он видит их союзниками, не понятно правда, каким боком.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35751
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 14:25
#1649
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У украинца с Канады начало клинить на почве любви к Путину.
Зачетно его абайка вывел..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15091
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 14:30
#1650
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Цитата:
maxsaf:
Хватит уже искать аналогии сегодняшней ситуации в истории - их нет и быть не может по одной простой причине - наличии ЯО.

Это путину скажи
А то у него любой вопрос про сегодня сразу же уводится к Рюрику)
Цитата:
maxsaf:
Германию, был шанс. Победить Россию шансов нет, будь она хоть миллион раз не права, и все силы мира повернутся против России. Это просто закончится апокалипсисом, а не победой. При всем желании. Ну никак, понимаешь?

Не понимаю
СССР же победили
А ядерный арсенал там был побольше чем у России
Цитата:
maxsaf:
Каким образом?

Црушными методами
Цитата:
maxsaf:
Ну, появятся две дырки на карте, или два новых моря. Дальше что?

Чёт на месте 14 республик дырки не появились
Ушли сами
Прибалтика причем первая
Туда даже танки вводили
В людей стреляли
Не помогло
И ядерку никто не испугался
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