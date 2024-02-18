Отправлено: - 14:01

Kairat stayer: Пусть украинский народ сам решает, куда и как им двигаться к светлому будущему. Всегда россиянам говорил, что лучше жить в крепком гоударстве, в союзе с соседними государствами в мире и согласии.

Цитата:К светлому будущему в понимании украинцев - это на запад, то бишь в НАТО. Какой может быть союз между Россией и страной НАТО? Как вы вообще себе всё это представляете?