Отправлено: - 10:16

Kairat stayer:

Почти год тому назад 15 января 2020 года, здесь на форуме отмечал, цитирую:



Кайрат стайер: На мой взгляд А.Навальный не пересёк красную черту, особой угрозы для властей не представляет, пока неоднократно административные меры в отношении его применяли, организуемым им митингах в Москве собираются 10-15 тысяч человек, регионах того меньше. Москва барометр всяких событии, при этом москвичи живут по уровню жизни 2-3 лучше жителей регионов, мягко говоря большинство из них прикормлены и всё устраивает.



Далее летом неоднократно обсуждали заметки про А.Навального, лично сам не участвовал в дискуссиях. Если со стороны хронологию дальнейших событий рассмотреть. Во время полета, тогда когда ему внезапно стало плохо, борт приземлился в Омске, ввели противоядие, откачали, затем разрешили выехать лететь на лечение в Германию и.т.д. При этом уголовного дела не возбуждали, с целью расследовать и найти причастных к отравлению. После вчерашнего задержания он пока находится, если не ошибаюсь в подмосковном ОВД в Химках. Вроде адвоката к нему не допустили. Выше отдельные комментаторы отмечают, что Запад завыл. Действительно реакции Федерального министра иностранных дел Германии Хайко Маас и советника Д.Байдена Джейка Салливан жесткие, потребовали освободить А.Навального. Наверняка введут в последующем очередные санкций, возможно в дальнейшем когда примут решение под домашним арестом будет, посмотрим, не будем перед паровозом бежать.

Доброе утро друзья, всем мира, добра и удачного дня!Ниже пост ровно трехлетней давности от 18 января 2021 года, и как далее развивались события все знают.Цитата: