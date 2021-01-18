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Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
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Я робот(Пользователи)
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Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.01.21 - 11:21
Самолет авиакомпании "Победа" с российским политиком Алексеем Навальным, вылетевший из Берлина в Москву, не приземлился в аэропорту Внуково, как планировалось, а сел в Шереметьево.
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Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 29.01.21 - 16:04
Цитата:
---Тебе издалека виднее . Но мне все же ближе .И не всегда писаному надо верить.
alex_60:
ты хоть бы почитал, то что он сам говорит, почему продал.
ты хоть бы почитал, то что он сам говорит, почему продал.
---Тебе издалека виднее . Но мне все же ближе .И не всегда писаному надо верить.
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 29.01.21 - 16:08
Цитата:
----А говорит он то , что ему сказали сказать. И не более того.
alex_60:
что он сам говорит
что он сам говорит
----А говорит он то , что ему сказали сказать. И не более того.
Re: Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.02.24 - 10:16
Доброе утро друзья, всем мира, добра и удачного дня!
Ниже пост ровно трехлетней давности от 18 января 2021 года, и как далее развивались события все знают.
Цитата:
Ниже пост ровно трехлетней давности от 18 января 2021 года, и как далее развивались события все знают.
Цитата:
Kairat stayer:
Почти год тому назад 15 января 2020 года, здесь на форуме отмечал, цитирую:
Кайрат стайер: На мой взгляд А.Навальный не пересёк красную черту, особой угрозы для властей не представляет, пока неоднократно административные меры в отношении его применяли, организуемым им митингах в Москве собираются 10-15 тысяч человек, регионах того меньше. Москва барометр всяких событии, при этом москвичи живут по уровню жизни 2-3 лучше жителей регионов, мягко говоря большинство из них прикормлены и всё устраивает.
Далее летом неоднократно обсуждали заметки про А.Навального, лично сам не участвовал в дискуссиях. Если со стороны хронологию дальнейших событий рассмотреть. Во время полета, тогда когда ему внезапно стало плохо, борт приземлился в Омске, ввели противоядие, откачали, затем разрешили выехать лететь на лечение в Германию и.т.д. При этом уголовного дела не возбуждали, с целью расследовать и найти причастных к отравлению. После вчерашнего задержания он пока находится, если не ошибаюсь в подмосковном ОВД в Химках. Вроде адвоката к нему не допустили. Выше отдельные комментаторы отмечают, что Запад завыл. Действительно реакции Федерального министра иностранных дел Германии Хайко Маас и советника Д.Байдена Джейка Салливан жесткие, потребовали освободить А.Навального. Наверняка введут в последующем очередные санкций, возможно в дальнейшем когда примут решение под домашним арестом будет, посмотрим, не будем перед паровозом бежать.
Почти год тому назад 15 января 2020 года, здесь на форуме отмечал, цитирую:
Кайрат стайер: На мой взгляд А.Навальный не пересёк красную черту, особой угрозы для властей не представляет, пока неоднократно административные меры в отношении его применяли, организуемым им митингах в Москве собираются 10-15 тысяч человек, регионах того меньше. Москва барометр всяких событии, при этом москвичи живут по уровню жизни 2-3 лучше жителей регионов, мягко говоря большинство из них прикормлены и всё устраивает.
Далее летом неоднократно обсуждали заметки про А.Навального, лично сам не участвовал в дискуссиях. Если со стороны хронологию дальнейших событий рассмотреть. Во время полета, тогда когда ему внезапно стало плохо, борт приземлился в Омске, ввели противоядие, откачали, затем разрешили выехать лететь на лечение в Германию и.т.д. При этом уголовного дела не возбуждали, с целью расследовать и найти причастных к отравлению. После вчерашнего задержания он пока находится, если не ошибаюсь в подмосковном ОВД в Химках. Вроде адвоката к нему не допустили. Выше отдельные комментаторы отмечают, что Запад завыл. Действительно реакции Федерального министра иностранных дел Германии Хайко Маас и советника Д.Байдена Джейка Салливан жесткие, потребовали освободить А.Навального. Наверняка введут в последующем очередные санкций, возможно в дальнейшем когда примут решение под домашним арестом будет, посмотрим, не будем перед паровозом бежать.
Re: Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.02.24 - 10:20
Цитата:
К сожалению еще не прозрели сказочные патриоты, видать побольше времени требуется 😂😂😂.
Yorik:
Очень показательная дискуссия Одни "запропагандированные" считают оппонентов более "запропагандированными" и наоборот. При этом и те, и другие надеются на "прозрение" с "той" стороны. Доводы жёсткие, к сожалению лишённые логики или хотя бы последовательности: ВВП поднял Россию? Так это нефть подорожала до 130, заслуги Путина нет. Падение доходов россиян с 2014? Так это Путин виноват, нефть за 20 не при чём. Овальный - агент ЦРУ? А суд это доказал? Нет. Но Овального суд осудил по двум делам? Так "это другое", это "неправильный" суд. Считаете в РФ всё хорошо? Так это потому что вы там не живёте и не знаете. А вы живёте в РФ? Нет, но я читал их паблики... Безотносительно к данному инфоповоду - есть же разные источники информации. Каждый из них является рупором какой-то "пропаганды". По какой причине одни считают "свою" пропаганду "правильной", а альтернативную пропаганду - "неправильной"? Не продуктивнее ли дискутировать аргументами, источниками, фактами? Понятно же, что апеллировать к пропаганде, "путинизму", "ватности" , тотальному "овальнизму" и т.д. приходится только тогда, когда аргументировать по сути нечем?
Очень показательная дискуссия Одни "запропагандированные" считают оппонентов более "запропагандированными" и наоборот. При этом и те, и другие надеются на "прозрение" с "той" стороны. Доводы жёсткие, к сожалению лишённые логики или хотя бы последовательности: ВВП поднял Россию? Так это нефть подорожала до 130, заслуги Путина нет. Падение доходов россиян с 2014? Так это Путин виноват, нефть за 20 не при чём. Овальный - агент ЦРУ? А суд это доказал? Нет. Но Овального суд осудил по двум делам? Так "это другое", это "неправильный" суд. Считаете в РФ всё хорошо? Так это потому что вы там не живёте и не знаете. А вы живёте в РФ? Нет, но я читал их паблики... Безотносительно к данному инфоповоду - есть же разные источники информации. Каждый из них является рупором какой-то "пропаганды". По какой причине одни считают "свою" пропаганду "правильной", а альтернативную пропаганду - "неправильной"? Не продуктивнее ли дискутировать аргументами, источниками, фактами? Понятно же, что апеллировать к пропаганде, "путинизму", "ватности" , тотальному "овальнизму" и т.д. приходится только тогда, когда аргументировать по сути нечем?
К сожалению еще не прозрели сказочные патриоты, видать побольше времени требуется 😂😂😂.
(Полноправные пользователи)
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- 09.02.12
- Сообщений:
- 14100
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.02.24 - 10:32
Цитата:
Это вы не прозрели) что навальный нарыл на путина? Дачу? Ха. Да таких особников в костанае сто штук. Что ещё он нарыл? Не чего. Навальный директор завода? На какие грошы он гоняет по разным странам? Дети учатся в заграницах. Как минимум нужна хорошая пенсия как у вас. И запас от былой работы. Ну или доходы как у акроса.
Kairat stayer:
К сожалению еще не прозрели сказочные патриоты, видать побольше времени требуется 😂😂😂.
К сожалению еще не прозрели сказочные патриоты, видать побольше времени требуется 😂😂😂.
Это вы не прозрели) что навальный нарыл на путина? Дачу? Ха. Да таких особников в костанае сто штук. Что ещё он нарыл? Не чего. Навальный директор завода? На какие грошы он гоняет по разным странам? Дети учатся в заграницах. Как минимум нужна хорошая пенсия как у вас. И запас от былой работы. Ну или доходы как у акроса.
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.02.24 - 10:46
Цитата:
Вот ты сказочник сотого уровня, хоть один особняк есть стоимостью более одного миллиардов евро?
Vit:
Дачу? Ха. Да таких особников в костанае сто штук.
Дачу? Ха. Да таких особников в костанае сто штук.
Вот ты сказочник сотого уровня, хоть один особняк есть стоимостью более одного миллиардов евро?
Вернувшегося Навального задержали в аэропорту
Отправлено: 18.02.24 - 10:59
Цитата:
Он был политиком, помогали через фонды, неравнодушные люди из-за границы и. т. д. Внутри нельзя было, привлекли бы к ответственности как подсобнику иноагента.
Выше Yorik три года тому назад отмечал, суд доказал ли, что он агент иностранной спец.службы? Сам же ответил, что нет. Ты вчера, отмечал что он якобы был агентом.
Еще вчера отдельные форумчане говорили про Б. Немцова, был при должности, значить были положение, деньги и. т.д. мог бы быть тише воды и ниже травы, однако пошел против системы. Чем все закончилось все знают, про красную черту выше отмечал (пост 137) четыре года тому назад.
Vit:
Навальный директор завода? На какие грошы он гоняет по разным странам? Дети учатся в заграницах. Как минимум нужна хорошая пенсия как у вас. И запас от былой работы. Ну или доходы как у акроса.
Навальный директор завода? На какие грошы он гоняет по разным странам? Дети учатся в заграницах. Как минимум нужна хорошая пенсия как у вас. И запас от былой работы. Ну или доходы как у акроса.
Он был политиком, помогали через фонды, неравнодушные люди из-за границы и. т. д. Внутри нельзя было, привлекли бы к ответственности как подсобнику иноагента.
Выше Yorik три года тому назад отмечал, суд доказал ли, что он агент иностранной спец.службы? Сам же ответил, что нет. Ты вчера, отмечал что он якобы был агентом.
Еще вчера отдельные форумчане говорили про Б. Немцова, был при должности, значить были положение, деньги и. т.д. мог бы быть тише воды и ниже травы, однако пошел против системы. Чем все закончилось все знают, про красную черту выше отмечал (пост 137) четыре года тому назад.
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