Re: Первый Fashion Выпускной прошел в Рудном. Что показывали...

Отправлено: - 17:13

Не знаю как сейчас, но в начале 2000х модельные наши и в Рудном это что то..

Отдел знакомств..

Сейчас как, поменялось хоть что то?