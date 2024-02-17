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≡ Первый Fashion Выпускной прошел в Рудном. Что показывали дизайнеры и о чем говорили модели
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48604
Первый Fashion Выпускной прошел в Рудном. Что показывали дизайнеры и о чем говорили модели
Отправлено: 17.02.24 - 13:02
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Первый Fashion Выпускной стал не только знаковым событием для местных моделей, но и площадкой для конкурса "Мисс Focus kids" и показа модной одежды от локальных дизайнеров модельеров.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
138
Первый Fashion Выпускной прошел в Рудном. Что показывали дизайнеры и о чем говорили модели
Отправлено: 17.02.24 - 13:02
#1
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Когда директор модельной школы Focus увидит своё фото в СМИ, она журналистке выкатит такооой иск, шомаманегорюй !

[Исправлено: Тимур Гафуров, 17.02.2024 - 13:23]
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2063
Первый Fashion Выпускной прошел в Рудном. Что показывали дизайнеры и о чем говорили модели
Отправлено: 17.02.24 - 13:24
#2
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Ракурс действительно неудачный. Исправил. Спасибо
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35735
Re: Первый Fashion Выпускной прошел в Рудном. Что показывали...
Отправлено: 17.02.24 - 17:13
#3
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Не знаю как сейчас, но в начале 2000х модельные наши и в Рудном это что то..
Отдел знакомств..
Сейчас как, поменялось хоть что то?
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
138
Re: Первый Fashion Выпускной прошел в Рудном. Что показывали...
Отправлено: 18.02.24 - 10:41
#4
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Ракурс действительно неудачный. Исправил. Спасибо
Совсем другое дело, И вам спасибо.
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