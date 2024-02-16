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Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48604
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 19:53
Алексей Навальный умер в исправительной колонии "Полярный волк" в посёлке Харп. Об этом сообщает УФСИН. Причины смерти устанавливаются. Соратники Алексея Навального пока не подтверждают смерть политика. Адвокат Навального вылетел в колонию в Харп.
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Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 20:23
____Ватное болото рулит
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1142
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 22:45
Как много слов на пустом месте...
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 23:13
Цитата:
----Как и обещал - сходил , сделал фото .
111:
Даже в Краснодаре есть русские Герои
Даже в Краснодаре есть русские Герои
----Как и обещал - сходил , сделал фото .
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 23:18
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 23:51
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 23:53
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 901
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 23:59
Цитата:
......пару дней ...максимум неделя и всё забудется...отвлекающий манёвр....
Skeptic:
Как много слов на пустом месте...
Как много слов на пустом месте...
......пару дней ...максимум неделя и всё забудется...отвлекающий манёвр....
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 18.02.24 - 00:07
Цитата:
родом из Шанхая2022:
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 901
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 18.02.24 - 01:06
Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их.
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 18.02.24 - 09:07
Цитата:
Не че я не путаю. Я президента выбирал значит я должен его защищать. Например. Я против алматинских кантаров. Если я жил бы в алматы на той улице где происходили эти события, где убивали полицейских. Я б их защищал как мог. Какие бы они не были, плохие или хорошие. Я б этим парням полицейским помогал. Незнаю как. Может прятал их у себя дома от варваров. Может раны бы бинтовал. Они защищают правопорядок. А значит меня в том числе
111:
Вит путает Родину и ж...пу власти. Потому что он за власть, какой бы она не была. А Родину любить, это немного другое, он не понимает этого.
Вит путает Родину и ж...пу власти. Потому что он за власть, какой бы она не была. А Родину любить, это немного другое, он не понимает этого.
Не че я не путаю. Я президента выбирал значит я должен его защищать. Например. Я против алматинских кантаров. Если я жил бы в алматы на той улице где происходили эти события, где убивали полицейских. Я б их защищал как мог. Какие бы они не были, плохие или хорошие. Я б этим парням полицейским помогал. Незнаю как. Может прятал их у себя дома от варваров. Может раны бы бинтовал. Они защищают правопорядок. А значит меня в том числе
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 18.02.24 - 09:14
Цитата:
saba: Так же в чём предал свою Родину Зеленский, что не сложил лапки и не побежал сдаваться , той же священной особе ?Он должен был пока у него были чистые руки поехать на Донбасс. И договорится. А он поехал на передовую и после ещё больше усилились военные действия. Ему люди поверили что он будет президентом мира. А он чистый предатель. Причём тут навальный? Не верю я тем кто работает на америкосов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1636
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 18.02.24 - 09:20
Вчера умер Александр Михайлович Данильченко...
Выражаю глубокое соболезнование семье и друзьям .Александра Михайловича Данильченко Он остается в нашей памяти как прекрасный преподаватель и патриот. Пусть земля ему будет пухом.
Выражаю глубокое соболезнование семье и друзьям .Александра Михайловича Данильченко Он остается в нашей памяти как прекрасный преподаватель и патриот. Пусть земля ему будет пухом.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5820
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 18.02.24 - 10:33
Цитата:
Нет не мало: - и один день в тюрьме - это много.
И тот и этот вышли в результате сделок с властью и их посадили не для срока, а для тактических действии.
saba:
Или это мало,
Или это мало,
Нет не мало: - и один день в тюрьме - это много.
И тот и этот вышли в результате сделок с властью и их посадили не для срока, а для тактических действии.
-
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