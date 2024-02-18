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≡  Ольга ВЕДЛЕР: «Велодорожка» для мелкого бизнеса
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48604
Ольга ВЕДЛЕР: «Велодорожка» для мелкого бизнеса
Отправлено: 18.02.24 - 09:42
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В Казахстане уничтожается мелкий аптечный бизнес. И уничтожается он руками государства. Вчера еще мы работали по патенту, а сегодня нам вменяют вводить штрих-коды на медикаменты. Никого не интересует, на какие деньги мы будем это делать и сколько мелких сельских аптек закроется
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14100
Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Велодорожка» для мелкого бизнеса
Отправлено: 18.02.24 - 09:42
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сетевики действительно вас выдавливают. Не конкретно вас а маленькие магазинчик. Возьмём Россию уже в маленьких деревушках все позаскрывались и открылись гиганты пятёрочка, магниты и тд в них же и бутики аптечные есть. Мир меняется и надо подстраиваться. Тот же добринцоф сделал из маленького магазина маркет. Человек развивается. Идёт вперёд.
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