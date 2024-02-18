Re: Ольга ВЕДЛЕР: «Велодорожка» для мелкого бизнеса

Отправлено: - 09:42

Сетевики действительно вас выдавливают. Не конкретно вас а маленькие магазинчик. Возьмём Россию уже в маленьких деревушках все позаскрывались и открылись гиганты пятёрочка, магниты и тд в них же и бутики аптечные есть. Мир меняется и надо подстраиваться. Тот же добринцоф сделал из маленького магазина маркет. Человек развивается. Идёт вперёд.