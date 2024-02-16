Отправлено: - 09:07

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Вит путает Родину и ж...пу власти. Потому что он за власть, какой бы она не была. А Родину любить, это немного другое, он не понимает этого.

Цитата:Не че я не путаю. Я президента выбирал значит я должен его защищать. Например. Я против алматинских кантаров. Если я жил бы в алматы на той улице где происходили эти события, где убивали полицейских. Я б их защищал как мог. Какие бы они не были, плохие или хорошие. Я б этим парням полицейским помогал. Незнаю как. Может прятал их у себя дома от варваров. Может раны бы бинтовал. Они защищают правопорядок. А значит меня в том числе