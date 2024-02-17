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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35735
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 22:01
#1621
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Так вот, насчет мандаринов с какой нибудь Гватемалы.
В США есть закон, если ты в их пространстве там родил, то уже тот то родился, омереканец.
В России тоже что ли?
Ну пролетели мандарины над какими то там курильским Шикотаном, он , мандарин, теперь российский?
Надо об этом уточнить, по закону.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35735
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 22:18
#1622
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Ах да..
Пивной дворик.
Взял акцию советского 3+1, тут я обязан быть благодарным или все же получается Россия меня спаивает?

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35735
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 22:24
#1623
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Ах да, селедка да, не наша.
Можно было без нее и обойтись какими нибудь армянскими консервами с форелью?

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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
486
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 23:16
#1624
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Цитата:
Vit:
А давайте проведём эксперимент Позовём журналистов. И будем контролировать поезда фуры которые идут из страны. Вы в шоке будите. Оказывается Россия нас кормит а не мы её. Вот же блин печелька нацпатов. Эта Россия под санкциями работает.

ага! я намеренно привожу пример простого и понятного продукта ставшего несколько дефицитным вследствие, помимо птичьего гриппа и самой обычной зимы, высокого содержания труда среднеазиатских трудовых мигрантов, а вернее их оттока из страны. на что получаю вопрос уровня сложности "сколько будет два плюс два?" - почему в стране входящей в еаэс вместе с россией, у которой снизилось количество производимых яиц соответственно возник дефицит, соответственно увеличилась цена их продажи, соответственно производители яиц на территории казахстана получили крупный рынок сбыта с большей маржой нежели внутри страны, но по вполне естетвенным и объективным причинам эти производители не могут в хоть сколько-нибудь короткий срок увеличить производство в достаточном для полного перекрытия увеличившегося спроса масштабе - почему при всем этом цена на яйцо внутри казахстана выросла?
ну ок.
получив ответ на этот примитивный вопрос оппонент сразу перескакивает с обсуждения яиц (и соответственно мигрантов), на обсуждение масштабов межстранового обмена товарами народного потребления (в частности продуктами питания). при этом!!! замечу!!! предлагает потратить кучу денег (журналисты бесплатно работать тоже не будут) на выявление факта, который совершенно бесплатно определяется неспешной прогулкой по магазину.
и все это с целью повергнуть меня в шок.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9637
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 23:57
#1625
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--И как только можно столько выпить ?---(((Согласно исследованиям, в 1 литре пива может находиться от 35 до 45 граммов 96% этилового спирта. Это соответствует 80-100 граммам 40% водки по содержанию алкоголя.)))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21991
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 00:01
#1626
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Цитата:
Гога:

Намекаете на то, что помимо справки из дурки нужно ещё и справку с наркологии требовать? :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9637
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 00:05
#1627
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Цитата:
maxsaf:

---Ну не знаю ? Вот честно , Как можно влить в себя 6 литров ? Вот я сейчас бутылочку Жигулевского в субботу выпил ---и все , мне хватит .Хотя , может и справку с наркологии не мешало бы ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9637
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 00:11
#1628
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Цитата:
maxsaf:

----Меня даже не это удивляет , что после такого эквивалента (500 - 600 грамм водки ) можно что - то разумное писать ! А именно то ---как можно влить в себя столько жидкости - 6 литров ! И главное ---зачем ?
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1702
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 00:34
#1629
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Тем временем:

Авдеевка за Россией. Кто не успел бежать, засел на Коксохиме. Но это дело времени, вода закончится- вылезут и здравствуйте) Россияне , кстати, по всей Авдеевке 300-ых собирают, так позорно брошенных "своими". Зачем интересно подбирают их, сказали бы, что там все 200-ые были, да и дело в шляпе. Чубатые в чатах кричат, не поймут - будэ перемога или нет. И пока в комментах идет война, русские подошли вплотную к селу Ласточкино. В Новомихайловке насыпают по 10-15 ФАБов на головы. И десантники 76 ДШД перешли в наступление под Работино и Вербовым, это уже запорожское направление.

Цитата:
МЮНХЕН, 17 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон перестанет быть стратегическим партнером Киева, если не выделит пакет помощи.


Истерика, однако) Милостыню не дали.

У Курского вокзала, стою я молодой. Подайте Христа ради червонец золотой))) :lol:

[Исправлено: Змея Подколодная, 18.02.2024 - 00:36]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21991
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 01:32
#1630
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Ковид, приостановка производств подкосила экономику. Американцы почувствовали однозначно, что уровень жизни упал. В таком положении финансовая помощь третьим странам ощущается сильнее на благосостоянии простых граждан, даже если в цифрах это и не так. Люди (не Абайки) начали понимать, что дальнейшая помощь приведет к концу цивилизации, и что нужно сделать выбор - сдать Украину или весь мир в труху. И даже без ядерного апокалипсиса понятно, что взаимная аннигиляция огромных денежных потоков на линии соприкосновения враждующих сторон никак не помогает мировой экономике. Даже после теоретического перемирия траты на вооружение будут ещё долго оставаться неразумно гигантскими, из за страха и инертности системы.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
21991
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.02.24 - 01:49
#1631
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Цитата:
Гога:
что после такого эквивалента

Это его обычное состояние, поэтому редких моментов просветления особо и не видно. :lol:
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