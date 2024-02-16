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≡ Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
 
 
Страница 12 из 12«1...101112
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48603
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 16.02.24 - 19:53
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Алексей Навальный умер в исправительной колонии "Полярный волк" в посёлке Харп. Об этом сообщает УФСИН. Причины смерти устанавливаются. Соратники Алексея Навального пока не подтверждают смерть политика. Адвокат Навального вылетел в колонию в Харп.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9632
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 20:23
#165
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____Ватное болото рулит
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1142
Re: Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 22:45
#166
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Как много слов на пустом месте...
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9632
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 23:13
#167
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Цитата:
111:
Даже в Краснодаре есть русские Герои

----Как и обещал - сходил , сделал фото .
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9632
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 23:18
#168
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9632
Политик Алексей Навальный умер в российской колонии
Отправлено: 17.02.24 - 23:51
#169
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Страница 12 из 12«1...101112
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