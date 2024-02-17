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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35735
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 22:01
#1621
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Так вот, насчет мандаринов с какой нибудь Гватемалы.
В США есть закон, если ты в их пространстве там родил, то уже тот то родился, омереканец.
В России тоже что ли?
Ну пролетели мандарины над какими то там курильским Шикотаном, он , мандарин, теперь российский?
Надо об этом уточнить, по закону.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35735
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 22:18
#1622
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Ах да..
Пивной дворик.
Взял акцию советского 3+1, тут я обязан быть благодарным или все же получается Россия меня спаивает?

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35735
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 22:24
#1623
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Ах да, селедка да, не наша.
Можно было без нее и обойтись какими нибудь армянскими консервами с форелью?

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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
486
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 23:16
#1624
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Цитата:
Vit:
А давайте проведём эксперимент Позовём журналистов. И будем контролировать поезда фуры которые идут из страны. Вы в шоке будите. Оказывается Россия нас кормит а не мы её. Вот же блин печелька нацпатов. Эта Россия под санкциями работает.

ага! я намеренно привожу пример простого и понятного продукта ставшего несколько дефицитным вследствие, помимо птичьего гриппа и самой обычной зимы, высокого содержания труда среднеазиатских трудовых мигрантов, а вернее их оттока из страны. на что получаю вопрос уровня сложности "сколько будет два плюс два?" - почему в стране входящей в еаэс вместе с россией, у которой снизилось количество производимых яиц соответственно возник дефицит, соответственно увеличилась цена их продажи, соответственно производители яиц на территории казахстана получили крупный рынок сбыта с большей маржой нежели внутри страны, но по вполне естетвенным и объективным причинам эти производители не могут в хоть сколько-нибудь короткий срок увеличить производство в достаточном для полного перекрытия увеличившегося спроса масштабе - почему при всем этом цена на яйцо внутри казахстана выросла?
ну ок.
получив ответ на этот примитивный вопрос оппонент сразу перескакивает с обсуждения яиц (и соответственно мигрантов), на обсуждение масштабов межстранового обмена товарами народного потребления (в частности продуктами питания). при этом!!! замечу!!! предлагает потратить кучу денег (журналисты бесплатно работать тоже не будут) на выявление факта, который совершенно бесплатно определяется неспешной прогулкой по магазину.
и все это с целью повергнуть меня в шок.
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