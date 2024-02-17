Отправлено: - 20:53

Гога:

Видать самое дешевое покупаете , в Светофоре ?

Гога:

У частников надо брать ---класс

Гога:

Из Адыгее - прелесть , натуральные

Добринцофф:

Наверное говорят домашнее,вчера ещё по двору бегала

Добринцофф:

Бананы китай один раз завезли небольшую партию и всё,в основном с Эквадора

Добринцофф:

Апельсинов китайских я не встречал,обычно Египет,Турция ,Марроко,опять с логисткой через Россию.

Добринцофф:

то есть с России.

Добринцофф:

А теперь самое главное,на чём держится всё производство и без чего не будет ни ДЕПа,ни Розумовича,ни Нового дня,ни Арасановского пива -это Российский сахар.

Добринцофф:

Скинь лучше фото с майонезом ЕЖК на столе.

Цитата:Там вообще ничего брать нельзя из едыМусорЦитата:Ну частники не возят в Челябинск в магазиныА те что брал в КБ полное ХОВНОЦитата:У нас свои естьМожет из Адыгее вкуснееНо что-то не возятЦитата:А зачем нашим сельхозтехникам врать?Да оно и по вкусу чувствуетсяРоссийское мясо ужасБезвкусная бумагаЦитата:Ну и Россия выступает логистом простоЦитата:Закроют Россию будем через Китай братьЦитата:Ветку с актобе щас тянутИ Россия и тут сядетЦитата:Не будет российского сахара будет другойСахар не самая важная тема в колбасе или молокеЦитата:Точно майонез российскийТут спору нетКароче резюмируяРоссия нас кормитСоком яблочным спасибоМайонезом спасибоСкумбрией в банке спасибоЕссентуки (я люблю) спасибоИ всё