Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 20:48
Цитата:
Я же сказал, есть и русские продукты, но если их не будет, земля же не перевенется, мы и сами майонез делаем иногда, домашний.
Но почему бы не откушивать и неплохую продукцию той же русской фирмы?
Вот спросим у них например, может вы против, чтоб мы покупали у вас майонез, что ответят, как сам думаешь?
Добринцофф:
Скинь лучше фото с майонезом ЕЖК на столе.
Скинь лучше фото с майонезом ЕЖК на столе.
Я же сказал, есть и русские продукты, но если их не будет, земля же не перевенется, мы и сами майонез делаем иногда, домашний.
Но почему бы не откушивать и неплохую продукцию той же русской фирмы?
Вот спросим у них например, может вы против, чтоб мы покупали у вас майонез, что ответят, как сам думаешь?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 20:49
Цитата:
А бактерии, а опечатки пальцев?
Знаешь, мне до лампочки, что их производят в Ойропе, могу брать и в целлофане.
Добринцофф:
А упаковка,в которой ты покупаешь эту молочку,как думаешь откуда
А упаковка,в которой ты покупаешь эту молочку,как думаешь откуда
А бактерии, а опечатки пальцев?
Знаешь, мне до лампочки, что их производят в Ойропе, могу брать и в целлофане.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 20:53
Вот русские продукты, ничего плохого в этом не вижу, а вы?
Видите как я с голода набрасываюсь на русский майонез и ем его флягами?
Да даже если и так, я его приобрел на СВОИ деньги, теперь эти деньги хозяина майонеза, а майонез мой.
Видите как я с голода набрасываюсь на русский майонез и ем его флягами?
Да даже если и так, я его приобрел на СВОИ деньги, теперь эти деньги хозяина майонеза, а майонез мой.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15083
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 20:53
Цитата:
Там вообще ничего брать нельзя из еды
Мусор
Цитата:
Ну частники не возят в Челябинск в магазины
А те что брал в КБ полное ХОВНО
Цитата:
У нас свои есть
Может из Адыгее вкуснее
Но что-то не возят
Цитата:
А зачем нашим сельхозтехникам врать?
Да оно и по вкусу чувствуется
Российское мясо ужас
Безвкусная бумага
Цитата:
Ну и Россия выступает логистом просто
Цитата:
Закроют Россию будем через Китай брать
Цитата:
Ветку с актобе щас тянут
И Россия и тут сядет
Цитата:
Не будет российского сахара будет другой
Сахар не самая важная тема в колбасе или молоке
Цитата:
Точно майонез российский
Тут спору нет
Кароче резюмируя
Россия нас кормит
Соком яблочным спасибо
Майонезом спасибо
Скумбрией в банке спасибо
Ессентуки (я люблю) спасибо
И всё
Гога:
Видать самое дешевое покупаете , в Светофоре ?
Видать самое дешевое покупаете , в Светофоре ?
Там вообще ничего брать нельзя из еды
Мусор
Цитата:
Гога:
У частников надо брать ---класс
У частников надо брать ---класс
Ну частники не возят в Челябинск в магазины
А те что брал в КБ полное ХОВНО
Цитата:
Гога:
Из Адыгее - прелесть , натуральные
Из Адыгее - прелесть , натуральные
У нас свои есть
Может из Адыгее вкуснее
Но что-то не возят
Цитата:
Добринцофф:
Наверное говорят домашнее,вчера ещё по двору бегала
Наверное говорят домашнее,вчера ещё по двору бегала
А зачем нашим сельхозтехникам врать?
Да оно и по вкусу чувствуется
Российское мясо ужас
Безвкусная бумага
Цитата:
Добринцофф:
Бананы китай один раз завезли небольшую партию и всё,в основном с Эквадора
Бананы китай один раз завезли небольшую партию и всё,в основном с Эквадора
Ну и Россия выступает логистом просто
Цитата:
Добринцофф:
Апельсинов китайских я не встречал,обычно Египет,Турция ,Марроко,опять с логисткой через Россию.
Апельсинов китайских я не встречал,обычно Египет,Турция ,Марроко,опять с логисткой через Россию.
Закроют Россию будем через Китай брать
Цитата:
Добринцофф:
то есть с России.
то есть с России.
Ветку с актобе щас тянут
И Россия и тут сядет
Цитата:
Добринцофф:
А теперь самое главное,на чём держится всё производство и без чего не будет ни ДЕПа,ни Розумовича,ни Нового дня,ни Арасановского пива -это Российский сахар.
А теперь самое главное,на чём держится всё производство и без чего не будет ни ДЕПа,ни Розумовича,ни Нового дня,ни Арасановского пива -это Российский сахар.
Не будет российского сахара будет другой
Сахар не самая важная тема в колбасе или молоке
Цитата:
Добринцофф:
Скинь лучше фото с майонезом ЕЖК на столе.
Скинь лучше фото с майонезом ЕЖК на столе.
Точно майонез российский
Тут спору нет
Кароче резюмируя
Россия нас кормит
Соком яблочным спасибо
Майонезом спасибо
Скумбрией в банке спасибо
Ессентуки (я люблю) спасибо
И всё
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 20:55
Что там еще?
Огурцы помидолюры яблоки думаю фотать нет смысла, ах да, картошка наша, но, на нее дул воздух с России!
А значит картошка российская?
Огурцы помидолюры яблоки думаю фотать нет смысла, ах да, картошка наша, но, на нее дул воздух с России!
А значит картошка российская?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 20:57
Вот, наши пельмени, сейчас Амирка поест, когда остынет.
Интересно, воздух с России тоже дул если на лошадей, то пельмени российские?
Интересно, воздух с России тоже дул если на лошадей, то пельмени российские?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 20:59
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15083
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 20:59
Лето начнется
Овощи с юга попрут
Россияне наши рынки и складскую окупируют закупаясь
Мясом,хлебом (не пойму почему везут от нас) водкой,коньяком,чаем,конфетами,рисом, макаронами
Ну всё вывозят, раньше наш лес уголь вывозили сейчас за пословицы взялись.....(ширли-мырли)
[Исправлено: abaika95, 17.02.2024 - 21:00]
Овощи с юга попрут
Россияне наши рынки и складскую окупируют закупаясь
Мясом,хлебом (не пойму почему везут от нас) водкой,коньяком,чаем,конфетами,рисом, макаронами
Ну всё вывозят, раньше наш лес уголь вывозили сейчас за пословицы взялись.....(ширли-мырли)
[Исправлено: abaika95, 17.02.2024 - 21:00]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 21:06
Оставшееся тесто на лапшу, плюс картошка плюс лук с узбекистона, вода, мясо конина.
Дети без лука любят.
И вот что?
Перед кем я на коленях стою?
Да, кастрюля может русскпя, а может Викалина китайская, но сам суп чей?
Он мой.
Дети без лука любят.
И вот что?
Перед кем я на коленях стою?
Да, кастрюля может русскпя, а может Викалина китайская, но сам суп чей?
Он мой.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 21:43
Цитата:
В России это не норм, а в КЗ норм. На каждом шагу такое.
abaika95:
Норм или нет?
Норм или нет?
В России это не норм, а в КЗ норм. На каждом шагу такое.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 21:46
Цитата:
Ты прям как мертвый пешеход на зебре - это все водитель виноват, я специально умер, чтобы доказать это всем.
abaika95:
Это будет вина только одного мордастого кгбшника
Это будет вина только одного мордастого кгбшника
Ты прям как мертвый пешеход на зебре - это все водитель виноват, я специально умер, чтобы доказать это всем.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 21:47
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 21:48
Из российского хотел взять опять чипсы Насти Ивлеевой, ее поддержать, но тут их нет, Изя пизя что ли..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 21:58
Что то забыл?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 21:58
Аз да, насчет мандаринов
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 17
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать