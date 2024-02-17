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≡ Николай ВОРОНИН: В запертой комнате с комаром
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48603
Николай ВОРОНИН: В запертой комнате с комаром
Отправлено: 17.02.24 - 12:01
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У нас за взятки к уголовной ответственности привлекаются те же сотрудники полиции - от начальника областного департамента внутренних дел (Павлодар) до сержантов (Костанай). Кстати, взятки сержантов тоже нельзя сбрасывать со счетов.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14094
Re: Николай ВОРОНИН: В запертой комнате с комаром
Отправлено: 17.02.24 - 12:01
#1
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На. Счёт коррупции и полиции хочу дядю Колю поправить если позволит 5или 7 лет назад я уже не помню точно федорвка останавливает меня. У вас превышение говорят они. ( я шел на круизе) не как не может быть. Чистый развод идёт. Я им вы че. Лоха нашли? Вобщем отпустили. Вот на днях остановился по писить. Подьехала полиция. Спросили все у вас в порядке? Помощь не нужна. Было приятно. что переживают. Они изменились. Стали правильные.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
53
Николай ВОРОНИН: В запертой комнате с комаром
Отправлено: 17.02.24 - 12:27
#2
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Вот здесь, автор прав на все 100 %! Ведь никто в стране не хочет работать! Власть сделала всех граждан просителями денег, других благ, которые и сейчас живут за счет бюджетных денег и созданных преференций! Каких только нет: мошенники, взяткодатели, взяткополучатели, уклоняющиеся от налогов, стремящиеся любыми путями стать чиновником-незнайкой, провокаторы чужой идеологии, ведущей в хаос, болтуны насчет справедливости, дармоеды по жизни, бездельники на авто, лица, живущие на подачки от гос-ва, лица, создающие бестолковые и необдуманные нормативные акты, лица, разрушающие инфраструктуру, созданную в стране, лица не умеющие добросовестно и качественно строить недвижимость, лица, не берегущие полученную землю от гос-ва, которые не вкладывая средства в неё, губят её! ОНи все рядом с нами! Законы многие загуманизированы, в результате преступники уходит от реального наказания! Нет смертной казни для любой биологической особи за коррупцию, за убийства, разбои, педофилию, похищение человека и другие особо тяжкие преступления! Законы должны исполняться, но они не исполняются, потому что нет контроля со стороны государевых слуг, поскольку они меркантильны по своей сути, также нет бюджетных денег! Справедливая власть народа и законы должны быть безжалостны к негативным проявлениям исходящих от государевых слуг: от учителя, врача, сержанта до министра,от рядового судьи до верховного! Когда будет порядок в верхних эшелонах власти, тогда и низы будут вести себя порядочно!

[Исправлено: абике, 17.02.2024 - 12:28]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35735
Re: Николай ВОРОНИН: В запертой комнате с комаром
Отправлено: 17.02.24 - 13:47
#3
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Цитата:
За 30 лет независимости моральные устои расшатаны до предела. Совесть не котируется. 

Автор только что увидел, что делал и сам в том числе, все эти 30 лет?
То есть пассивно помогал тому, что сегодня увидел?
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
13
Re: Николай ВОРОНИН: В запертой комнате с комаром
Отправлено: 17.02.24 - 14:11
#4
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111 а ты вундеркинд с луны наблюдал? Такой же участник, толлько скорей всего не пассивный! :-P
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35735
Николай ВОРОНИН: В запертой комнате с комаром
Отправлено: 17.02.24 - 14:14
#5
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Это вот специально для автора, слова умнейшего и сильного духом человека.


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14094
Николай ВОРОНИН: В запертой комнате с комаром
Отправлено: 17.02.24 - 14:18
#6
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Цитата:
111:
Опять какую то муть отрыл. Нравится Ковыряться в болоте. Да предатель он. Всё. Точка. Непонммаю че вы все на него молитесь.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35735
Николай ВОРОНИН: В запертой комнате с комаром
Отправлено: 17.02.24 - 14:53
#7
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Цитата:
Vit:
Да предатель он

Я не о предателях.
Да и если он тебя предал как то, хотя он тебе не жена, твои личные проблемы.
Меня пока никто не предавал из русских оппозиционеров.
Я о словах его, которые применимы к данной ситуации.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6682
Re: Николай ВОРОНИН: В запертой комнате с комаром
Отправлено: 17.02.24 - 20:20
#8
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Кто-то говорил- я любого из вас, могу за руки отвести в суд. Но не сделал этого, ибо противная сторона возможно возмутится и сделает тоже самое. Но сейчас времена поменялись, многие кому грозились судом до сих пор в здравии, тема актуальна, но никто никого не торопится судить. Вот о чем надо сейчас говорить,ибо настоящие миллиардеры богатели своим трудом и мозгами, но не так как наши.
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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
899
Re: Николай ВОРОНИН: В запертой комнате с комаром
Отправлено: 17.02.24 - 21:57
#9
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.....воровали,воруют и будут воровать ну вот такая национальная традиция и ничего с этим не поделаешь жажда халявы ....а как её победить или частично искореннить просто гайки в законодательстве подкрутить и всё станит на свои места.
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