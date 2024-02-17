Re: Время все их «поставит на утрату»? - Став частными,...

Отправлено: - 11:57

При Назарбаеве распродали элеваторы неучам, а те кроме жадности ничего не строили и не ремонтировали! Фермеры поняли, что такой беспредел, не по карману, так как они тоже хотели брать с земель свой куш! Контроля нет, одна жадность и вот вам результат как с ТЭЦ, шахтами! Поэтому гос-ву после инвентаризации элеваторов нужно вернуть их в государственную собственность и использовать во благо народа, тем самым сохранив экономическую безопасность! Ведь в нынешних реалиях, хлеб всему голова! Как говорил Брежнев, будет хлеб, будет песня! А сейчас не песня, а только стенания от мальчишей-плохишей, которые грабили свою страну и народ!