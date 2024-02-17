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≡ Время все их «поставит на утрату»? - Став частными, элеваторы считались вечным бизнесом в хлебном краю, сейчас оценки другие
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48603
Время все их «поставит на утрату»? - Став частными, элеваторы считались вечным бизнесом в хлебном краю, сейчас оценки другие
Отправлено: 17.02.24 - 11:57
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Претензии на элеваторное хозяйство сыплются со всех сторон. Как ни парадоксально, не только традиционные от сдатчиков зерна, но и от владельцев самих этих мощнейших сооружений. Первые крестят их за непрозрачность работы, высокие цены на услуги при низком их качестве, а вторые сетуют на хроническую нерентабельность, низкую эффективность.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
53
Re: Время все их «поставит на утрату»? - Став частными,...
Отправлено: 17.02.24 - 11:57
#1
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При Назарбаеве распродали элеваторы неучам, а те кроме жадности ничего не строили и не ремонтировали! Фермеры поняли, что такой беспредел, не по карману, так как они тоже хотели брать с земель свой куш! Контроля нет, одна жадность и вот вам результат как с ТЭЦ, шахтами! Поэтому гос-ву после инвентаризации элеваторов нужно вернуть их в государственную собственность и использовать во благо народа, тем самым сохранив экономическую безопасность! Ведь в нынешних реалиях, хлеб всему голова! Как говорил Брежнев, будет хлеб, будет песня! А сейчас не песня, а только стенания от мальчишей-плохишей, которые грабили свою страну и народ!
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
13
Re: Время все их «поставит на утрату»? - Став частными,...
Отправлено: 17.02.24 - 14:09
#2
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А вы где теперь специалистов найдёте? Можете передавать его из рук в руки, государсву, царству, но КАДРЫ решают всё! А их нет! Одних извели, другие состарились! А новых в стране, подарившей миру Адама и Еву и прочих знаменитостей почему то нет! Это раньше рождались гиганты, а теперь сплошной БРАК! Рождаются сразу в форме мвд, а те как известно только штрафы выписывают! :-P
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35728
Время все их «поставит на утрату»? - Став частными, элеваторы считались вечным бизнесом в хлебном краю, сейчас оценки другие
Отправлено: 17.02.24 - 17:08
#3
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У Украины надо учиться.
Не знаю как там, но после того, как там выжгла все Россия, разрушила все элеваторы, там как то умудряются за зерном ухаживать.
И оно высокого качества.
Вот как?

[Исправлено: 111, 17.02.2024 - 17:09]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9629
Время все их «поставит на утрату»? - Став частными, элеваторы считались вечным бизнесом в хлебном краю, сейчас оценки другие
Отправлено: 17.02.24 - 20:06
#4
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Цитата:
111:
У Украины надо учиться. Не знаю как там,

----Так если не знаешь , зачем пишешь ? Это , вообще , верх идиотизма какого -то .
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6682
Re: Время все их «поставит на утрату»? - Став частными,...
Отправлено: 17.02.24 - 20:53
#5
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Моя родная деревня викторовка пошла по рукам, маслозавод в котором за сутки сто тонн молока перерабатывали стали грабить, разрушать. Элеватор со своей баней и магазином постигла та же участь. Ещё у нас был сад с отборной смородиной,малиной и сливой заросла травой. Айдабульскии спиртзавод недавно запустили вновь,но работать нет сырья. Что делается со страной, кто ответит?
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р
* родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
898
Re: Время все их «поставит на утрату»? - Став частными,...
Отправлено: 17.02.24 - 21:40
#6
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Цитата:
ZanoZOV:
А вы где теперь специалистов найдёте?


....где где в Караганде!!!!следует разместить обьявление по всему земному шару о возврате ссыльных в родные пинаты Абике думаю против не будет то что предки ссылых построили они снова восстановят.....правда наверняка они приедут если депортированных и первоцелинников Абике обозвал ссыльными обидились вот и уехаи придётся своих выращивать а на это время и денег кучу надо,можно с запада привлечь но всё это опять в финансы упирается.
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