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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 108 из 108«1...106107108
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35728
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 20:48
#1606
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Цитата:
Добринцофф:
Скинь лучше фото с майонезом ЕЖК на столе.

Я же сказал, есть и русские продукты, но если их не будет, земля же не перевенется, мы и сами майонез делаем иногда, домашний.
Но почему бы не откушивать и неплохую продукцию той же русской фирмы?
Вот спросим у них например, может вы против, чтоб мы покупали у вас майонез, что ответят, как сам думаешь?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35728
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 20:49
#1607
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Цитата:
Добринцофф:
А упаковка,в которой ты покупаешь эту молочку,как думаешь откуда

А бактерии, а опечатки пальцев?
Знаешь, мне до лампочки, что их производят в Ойропе, могу брать и в целлофане.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35728
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 20:53
#1608
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Вот русские продукты, ничего плохого в этом не вижу, а вы?
Видите как я с голода набрасываюсь на русский майонез и ем его флягами?
Да даже если и так, я его приобрел на СВОИ деньги, теперь эти деньги хозяина майонеза, а майонез мой.


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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15083
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 20:53
#1609
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Цитата:
Гога:
Видать самое дешевое покупаете , в Светофоре ?

Там вообще ничего брать нельзя из еды
Мусор
Цитата:
Гога:
У частников надо брать ---класс

Ну частники не возят в Челябинск в магазины
А те что брал в КБ полное ХОВНО
Цитата:
Гога:
Из Адыгее - прелесть , натуральные

У нас свои есть
Может из Адыгее вкуснее
Но что-то не возят
Цитата:
Добринцофф:
Наверное говорят домашнее,вчера ещё по двору бегала

А зачем нашим сельхозтехникам врать?
Да оно и по вкусу чувствуется
Российское мясо ужас
Безвкусная бумага
Цитата:
Добринцофф:
Бананы китай один раз завезли небольшую партию и всё,в основном с Эквадора

Ну и Россия выступает логистом просто
Цитата:
Добринцофф:
Апельсинов китайских я не встречал,обычно Египет,Турция ,Марроко,опять с логисткой через Россию.

Закроют Россию будем через Китай брать
Цитата:
Добринцофф:
то есть с России.

Ветку с актобе щас тянут
И Россия и тут сядет
Цитата:
Добринцофф:
А теперь самое главное,на чём держится всё производство и без чего не будет ни ДЕПа,ни Розумовича,ни Нового дня,ни Арасановского пива -это Российский сахар.

Не будет российского сахара будет другой
Сахар не самая важная тема в колбасе или молоке
Цитата:
Добринцофф:
Скинь лучше фото с майонезом ЕЖК на столе.

Точно майонез российский
Тут спору нет



Кароче резюмируя


Россия нас кормит
Соком яблочным спасибо
Майонезом спасибо
Скумбрией в банке спасибо
Ессентуки (я люблю) спасибо
И всё
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35728
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 20:55
#1610
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Что там еще?
Огурцы помидолюры яблоки думаю фотать нет смысла, ах да, картошка наша, но, на нее дул воздух с России!
А значит картошка российская?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35728
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 20:57
#1611
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Вот, наши пельмени, сейчас Амирка поест, когда остынет.
Интересно, воздух с России тоже дул если на лошадей, то пельмени российские?

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35728
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 20:59
#1612
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Картофель с Апельсина, чей он там?
А, их хозяин в Россию недавно мотался, значит российский?

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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15083
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 20:59
#1613
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Лето начнется

Овощи с юга попрут
Россияне наши рынки и складскую окупируют закупаясь
Мясом,хлебом (не пойму почему везут от нас) водкой,коньяком,чаем,конфетами,рисом, макаронами


Ну всё вывозят, раньше наш лес уголь вывозили сейчас за пословицы взялись.....(ширли-мырли)

[Исправлено: abaika95, 17.02.2024 - 21:00]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
35728
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.02.24 - 21:06
#1614
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Оставшееся тесто на лапшу, плюс картошка плюс лук с узбекистона, вода, мясо конина.
Дети без лука любят.
И вот что?
Перед кем я на коленях стою?
Да, кастрюля может русскпя, а может Викалина китайская, но сам суп чей?
Он мой.

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